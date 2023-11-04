Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pria Asal Rajeg Tangerang Ditangkap Polisi Usai Sudutkan Palestina, Ini Tampangnya!

Irfan Maulana , Jurnalis-Sabtu, 04 November 2023 |18:38 WIB
Pria Asal Rajeg Tangerang Ditangkap Polisi Usai Sudutkan Palestina, Ini Tampangnya!
Pria penghina Palestina ditangkap polisi. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

JAKARTA - Seorang pria asal Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang berinisial A (36) ditangkap polisi lantaran pernyataan kontroversial terkait konflik Palestina dan Israel.

Dalam video tersebut, A nampak menyampaikan pernyataan yang dianggap menyudutkan orang-orang yang mendukung atau bersimpati kepada Palestina.

"Agar tidak menimbulkan konflik di masyarakat, kami segera merespons adanya video itu dengan mendatangi orang yang ada di video," kata Kapolsek Rajeg Iptu Hajaji dalam keterangannya, Sabtu (4/11/2023).

 BACA JUGA:

Hajaji menyebut, video itu sudah menyebar di media sosial sehingga membuat beberapa orang tidak terima.

"Beberapa masyarakat tidak terima dengan kata-kata tersebut yang menjadi viral di media sosial dan menimbulkan tercorengnya perumahan itu," ucap Hajaji.

BACA JUGA:

Aksi Bela Palestina, Bentuk Keseriusan Rakyat Indonesia Jalankan UUD 1945 

Haji melanjutkan, langkah cepat juga dilakukan guna mencegah konflik yang lebih intens dengan tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh masyarakat yang tidak terima dengan A karena pernyataannya di video itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Penghinaan Palestina viral
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/338/3183768/viral-jOQm_large.jpg
Polisi Tangkap Penganiaya Wanita Cantik  karena Tolak Berbuat Kriminal, Nih Tampangnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/338/3183759/viral-2cMq_large.jpg
Viral! Lokomotif KA Majapahit Lepas dari Gerbong di Stasiun Senen, KAI Ungkap Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/338/3183710/viral-CW1G_large.jpg
Begal Bersenpi Rampas Motor Karyawan di Bekasi, Videonya Viral di Medsos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/337/3183336/viral-ma6g_large.jpg
Kronologi Lengkap Gaby Siswi SMA Strada yang Hilang Kini Ditemukan di Cikini Jakpus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/338/3183312/viral-sRAy_large.jpg
Siswi SMA Strada yang Hilang Sepekan Ternyata Sempat Berada di Hotel Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181830/viral-Q0Sp_large.jpg
Viral Warga Baduy Korban Begal Ditolak Rumah Sakit, Pramono: Saya Sudah Panggil Kepala Dinas!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement