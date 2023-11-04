Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Libur Akhir Pekan, Kawasan Tugu Pancakarsa Bogor Padat

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Sabtu, 04 November 2023 |19:04 WIB
Libur Akhir Pekan, Kawasan Tugu Pancakarsa Bogor Padat
Kondisi lalin di Puncak Bogor. (Foto: Dok Polisi)
A
A
A

BOGOR - Kawasan Tugu Pancakarsa di wilayah Babakan Madang, Kabupaten Bogor mengalami kepadatan. Kepadatan ini dikarenakan banyaknya masyarakat yang hendak pergi untuk berlibur.

"Kepadatan arus lalu lintas yang terjadi di seputaran Tugu Pancakarsa ini yang mana kendaraan ini sendiri di dominasi oleh masyarakat yang hendak melakukan liburan," kata Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro dalam keterangannya, Sabtu (4/11/2023).

 BACA JUGA:

Mayoritas masyarakat akan belibur di kawasan Sentul dan sekitarnya. Tetapi, ada pula yang hanya melintas menuju kawasan Puncak melalui jalur alternatif.

"Liburan di sekitaran Sentul atau menuju Puncak melalui jalur alternatif Babakan Madang," jelasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Macet Puncak puncak bogor macet
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/338/3180362//jalan_rasuna_said_macet_parah-QoOZ_large.jpg
Jalan Rasuna Said Macet Parah Usai Hujan, Jalur Transjakarta Ikut Padat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/338/3180167//macet-sT3j_large.jpg
Macet Horor, Cerita Ojol SCBD-Mampang Ditempuh Hampir Satu Jam: Normalnya 10 Menit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/338/3180153//macet-0mf4_large.jpg
Kemacetan Horor Jalanan Jakarta Usai Diguyur Hujan Deras
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/338/3178622//bus_mogok-fLTn_large.jpg
Ada Bus Mogok, Lalu Lintas di Flyover Pesing Jakbar Macet Parah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/338/3177481//banjir-xo2D_large.jpg
Hujan Lebat di Depok, Jalan Margonda Banjir Bikin Lalin Macet Horor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176861//viral-ocZ7_large.jpg
Kemacetan Horor di Pluit, Transjakarta Lakukan Rekayasa Pola Operasional
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement