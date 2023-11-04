Libur Akhir Pekan, Kawasan Tugu Pancakarsa Bogor Padat

BOGOR - Kawasan Tugu Pancakarsa di wilayah Babakan Madang, Kabupaten Bogor mengalami kepadatan. Kepadatan ini dikarenakan banyaknya masyarakat yang hendak pergi untuk berlibur.

"Kepadatan arus lalu lintas yang terjadi di seputaran Tugu Pancakarsa ini yang mana kendaraan ini sendiri di dominasi oleh masyarakat yang hendak melakukan liburan," kata Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro dalam keterangannya, Sabtu (4/11/2023).

Mayoritas masyarakat akan belibur di kawasan Sentul dan sekitarnya. Tetapi, ada pula yang hanya melintas menuju kawasan Puncak melalui jalur alternatif.

"Liburan di sekitaran Sentul atau menuju Puncak melalui jalur alternatif Babakan Madang," jelasnya.