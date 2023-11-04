Hujan Deras, Kawasan Cipadu Tangerang Banjir

JAKARTA - Hujan deras melanda daerah Kavling Setiabudi, Cipadu, Larangan, Tangerang pada Sabtu (4/11/2023) malam. Akibatnya, kawasan tersebut terendam banjir.

Hal tersebut sebagaimana yang dilihat MNC Portal pada unggahan akun Instagram @info_ciledug. Dalam unggahan yang menampilkan video, terlihat aliran air hujan yang cukup deras terjadi di sebuah jalan.

"Banjir akibat diguyur hujan di sejumlah wilayah di Ciledug dan sekitarnya. Salah satunya seperti di kawasan Kavling Setiabudi, Cipadu, Larangan Tangerang," tulis akun @info_ciledug.

"Tampak banjir dengan arus cukup deras, Sabtu (4/11/2023) malam pukul 19.00 WIB," tambahnya.

Masih dalam unggahan yang sama, terlihat juga beberapa warga yang berdiri di depan bangunan sambil memantau derasnya arus air hujan yang berada di sekitar tempat tinggal mereka.

Sementara itu, hujan tidak terjadi di daerah Tangerang saja. Pantauan MNC Portal, hujan deras juga terjadi di Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Derasnya air hujan juga diiringi dengan gemuruh guntur dengan volume yang sedang.

(Arief Setyadi )