Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hujan Deras, Kawasan Cipadu Tangerang Banjir

Nur Khabibi , Jurnalis-Sabtu, 04 November 2023 |20:46 WIB
Hujan Deras, Kawasan Cipadu Tangerang Banjir
Kawasan Cipadu Tangerang banjit (Foto: Media sosial)
A
A
A

JAKARTA - Hujan deras melanda daerah Kavling Setiabudi, Cipadu, Larangan, Tangerang pada Sabtu (4/11/2023) malam. Akibatnya, kawasan tersebut terendam banjir.

Hal tersebut sebagaimana yang dilihat MNC Portal pada unggahan akun Instagram @info_ciledug. Dalam unggahan yang menampilkan video, terlihat aliran air hujan yang cukup deras terjadi di sebuah jalan.

"Banjir akibat diguyur hujan di sejumlah wilayah di Ciledug dan sekitarnya. Salah satunya seperti di kawasan Kavling Setiabudi, Cipadu, Larangan Tangerang," tulis akun @info_ciledug.

"Tampak banjir dengan arus cukup deras, Sabtu (4/11/2023) malam pukul 19.00 WIB," tambahnya.

Masih dalam unggahan yang sama, terlihat juga beberapa warga yang berdiri di depan bangunan sambil memantau derasnya arus air hujan yang berada di sekitar tempat tinggal mereka.

Sementara itu, hujan tidak terjadi di daerah Tangerang saja. Pantauan MNC Portal, hujan deras juga terjadi di Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Derasnya air hujan juga diiringi dengan gemuruh guntur dengan volume yang sedang.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/340/3038165/banjir-kian-tinggi-warga-di-halmahera-tengah-terus-dievakuasi-ke-pengungsian-2JMRZOIDPB.jpg
Banjir Kian Tinggi, Warga di Halmahera Tengah Terus Dievakuasi ke Pengungsian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/340/3037563/banjir-besar-terjang-desa-di-halmahera-tengah-akibat-sungai-kobe-meluap-bhnjtFV4O4.jpg
Banjir Besar Terjang Desa di Halmahera Tengah Akibat Sungai Kobe Meluap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/338/3037382/curah-hujan-di-jakarta-meningkat-akhir-juli-dan-agustus-2024-waspada-banjir-7sHJJmM9PA.jpg
Curah Hujan di Jakarta Meningkat Akhir Juli dan Agustus 2024, Waspada Banjir!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/340/3037355/banjir-2-meter-rendam-halmahera-tengah-bpbd-kami-cuma-bisa-nonton-DZoX0dTQBN.jpg
Banjir Tinggi 2 Meter Rendam Halmahera Tengah, BPBD: Kami Cuma Bisa Nonton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/338/3034789/cegah-banjir-9-tandon-baru-dibangun-di-tangsel-llM80uzrjj.jpg
Cegah Banjir, 9 Tandon Baru Dibangun di Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/340/3034427/banjir-melanda-gorontalo-lebih-dari-7-000-orang-mengungsi-k5QogbSwv8.jpg
Banjir Melanda Gorontalo, Lebih dari 7.000 Orang Mengungsi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement