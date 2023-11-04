Hujan Lebat Disertai Angin, Pohon Pisang Bertumbangan di Pondok Benda Pamulang

TANGERANG - Hujan deras disertai angin kencang mengguyur sejumlah wilayah di Tangerang Selatan (Tangsel) termasuk di perumahan Pondok Benda Indah Pamulang Tangerang Selatan, Sabtu (4/11/2023).

Akibat hujan deras disertai angin kencang sejak sore tadi, sejumlah pohon pisang yang berada di kebun milik warga setempat 'bertumbangan'.

Dari pantauan MNC Portal di lokasi, tampak sekira 5 pohon pisang roboh. Hal ini menyebabkan kerusakan di sekitar kebun tersebut. Bahkan, tampak buah pisang berserakan di lokasi.

"Panen dadakan," ucap salah satu warga yang berada di lokasi.

Beruntung, pohon-pohon tersebut tidak menimpa beberapa bangunan yang berdiri di sekitarnya. Tampak beberapa warung milik warga dan pos warga masih berdiri kokoh dan aman dari pohon-pohon pisang yang roboh berantakan.

Pohon pisang hanya menimpa jaring-jaring yang terletak di sebelah balai warga, atau persis di tempat bermain anak-anak seperti ayunan dan juga tempat 'nongkrong' warga.

Hingga berita ini diturunkan, hujan masih mengguyur di sejumlah wilayah di kelurahan Pamulang, Tangsel sekira pukul 09.00 WIB.

(Arief Setyadi )