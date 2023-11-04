Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hujan Lebat Disertai Angin, Pohon Pisang Bertumbangan di Pondok Benda Pamulang

Rakhmatulloh , Jurnalis-Sabtu, 04 November 2023 |21:09 WIB
Hujan Lebat Disertai Angin, Pohon Pisang Bertumbangan di Pondok Benda Pamulang
Pohon pisang tumbang di Pondok Benda, Pamulang (Foto: Rakhmatullah)
A
A
A

TANGERANG - Hujan deras disertai angin kencang mengguyur sejumlah wilayah di Tangerang Selatan (Tangsel) termasuk di perumahan Pondok Benda Indah Pamulang Tangerang Selatan, Sabtu (4/11/2023).

Akibat hujan deras disertai angin kencang sejak sore tadi, sejumlah pohon pisang yang berada di kebun milik warga setempat 'bertumbangan'.

Dari pantauan MNC Portal di lokasi, tampak sekira 5 pohon pisang roboh. Hal ini menyebabkan kerusakan di sekitar kebun tersebut. Bahkan, tampak buah pisang berserakan di lokasi.

"Panen dadakan," ucap salah satu warga yang berada di lokasi.

Beruntung, pohon-pohon tersebut tidak menimpa beberapa bangunan yang berdiri di sekitarnya. Tampak beberapa warung milik warga dan pos warga masih berdiri kokoh dan aman dari pohon-pohon pisang yang roboh berantakan.

Pohon pisang hanya menimpa jaring-jaring yang terletak di sebelah balai warga, atau persis di tempat bermain anak-anak seperti ayunan dan juga tempat 'nongkrong' warga.

Hingga berita ini diturunkan, hujan masih mengguyur di sejumlah wilayah di kelurahan Pamulang, Tangsel sekira pukul 09.00 WIB.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/340/3183902/hujan_angin-QCl2_large.jpg
Hujan Disertai Angin Kencang Terjang Bulukumba Sulsel, Korban Jiwa Nihil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179725/hujan-hXxe_large.jpg
BMKG: 43,8 Persen Wilayah Indonesia Masuki Musim Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/338/3178383/hujan-NOAb_large.jpg
Waspada! Jabodetabek Berpotensi Diguyur Hujan pada 22-23 Oktober 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178136/cuaca_ekstrem-haDS_large.jpg
Waspada! Hujan Lebat Intai Sejumlah Wilayah pada 21-27 Oktober
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/337/3169838/hujan-3rpy_large.jpg
Catat! Musim Hujan di Indonesia Akan Maju, Berlangsung hingga April 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/337/3169579/hujan-tj3W_large.jpg
Waspada! Musim Hujan Datang Lebih Awal, Puncaknya November–Desember 2025
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement