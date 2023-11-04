Dilanda Hujan Deras, Bendung Katulampa Bogor Siaga 3

BOGOR - Ketinggian air Sungai Ciliwung di Bendung Katulampa, Kota Bogor, meningkat. Ketinggian air mencapai 90 sentimeter atau status siaga 3.

Pelaksana Bendung Katulampa Kota Bogor Andi Sudirman mengatakan, kenaikan debit air tersebut terjadi pukul 21.00 WIB. Sebelumnya, ketinggian air masih berada pada titik 30 sentimeter sekira pukul 20.00 WIB.

"Ketinggian air 90 sentimeter, status siaga 3," kata Andi dalam keterangannya, Sabtu (4/11/2023).

Ia menambahkan, ada sekitar 131.000 liter perdetik air di aliran Sungai Ciliwung yang melintasi Bendung Katulampa. Air tersebut diperkirakan akan sampai ke wilayah Ibu Kota Jakarta sekitar 9-12 jam ke depan.