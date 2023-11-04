Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Dilanda Hujan Deras, Bendung Katulampa Bogor Siaga 3

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Sabtu, 04 November 2023 |22:17 WIB
Dilanda Hujan Deras, Bendung Katulampa Bogor Siaga 3
Bendung Katulampa siaga 3/Foto: Ist
BOGOR - Ketinggian air Sungai Ciliwung di Bendung Katulampa, Kota Bogor, meningkat. Ketinggian air mencapai 90 sentimeter atau status siaga 3.

Pelaksana Bendung Katulampa Kota Bogor Andi Sudirman mengatakan, kenaikan debit air tersebut terjadi pukul 21.00 WIB. Sebelumnya, ketinggian air masih berada pada titik 30 sentimeter sekira pukul 20.00 WIB.

 BACA JUGA:

"Ketinggian air 90 sentimeter, status siaga 3," kata Andi dalam keterangannya, Sabtu (4/11/2023).

Ia menambahkan, ada sekitar 131.000 liter perdetik air di aliran Sungai Ciliwung yang melintasi Bendung Katulampa. Air tersebut diperkirakan akan sampai ke wilayah Ibu Kota Jakarta sekitar 9-12 jam ke depan.

Telusuri berita news lainnya
