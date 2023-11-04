Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ada Perbaikan Listrik di Stasiun Citayam-Cibinong, KRL dan KA Pengangkut Barang Hanya Gunakan Satu Jalur

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 04 November 2023 |22:45 WIB
Ada Perbaikan Listrik di Stasiun Citayam-Cibinong, KRL dan KA Pengangkut Barang Hanya Gunakan Satu Jalur
Ilustrasi/Foto: Okezone
A
A
A

 

JAKARTA - KAI Commuter Line melaporkan adanya perbaikan listrik aliran atas (LAA) di antara Stasiun Citayam-Cibinong pada Sabtu (4/11/2023) malam ini. Imbas perbaikan itu, perjalanan kereta api dan kereta rel listrik (KRL) pun hanya menggunakan satu jalur.

Informasi itu dibagikan okeh akun x CommuterLine. Dalam informasi yang dibagikan disebutkan bahwa perbaikan itu masih dalam penanganan petugas.

 BACA JUGA:

Sementara, Manager Humas Daop 1 Jakarta Ixfan menyebut terdapat gangguan teknis di antara Stasiun Citayam-Cibinong.

“Dari informasi pusat pengendali yang saya dapatkan sementara ada gangguan teknis,“ ungkap Ixfan ketika dikonfirmasi, Sabtu (4/11/2023).

Ixfan menyebut akibat gangguan ini perjalanan kereta barang dan KRL harus dijadikan satu jalur. Operasi relasi tersebut akan digunakan secara bergantian.

“KA barang dan KRL keduanya berjalan bergantian yang tadinya dua jalur menjadi satu jalur,” tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/338/3178538/krl-OYvn_large.jpg
KRL Anjlok, Perjalanan Lintas Rangkasbitung Dilakukan Rekayasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/338/3178494/viral-WpGM_large.jpg
Breaking News! Kereta Anjlok di Rangkasbitung, Perjalanan KRL Terganggu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/338/3178152/krl-VnoN_large.jpg
Perjalanan KRL Lintas Daru-Parung Panjang Gangguan Pagi Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/338/3178071/krl-fJHj_large.jpg
KRL Tanah Abang–Rangkasbitung Gangguan, Penumpang Mengeluh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/338/3166779/krl_jabidetabek-WbSr_large.jpg
KRL Jabodetabek Beroperasi Normal Senin Pagi Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/31/338/3166661/krl-cAF3_large.jpg
KRL dan KA Bandara Beroperasi Normal Hari Ini
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement