Ada Perbaikan Listrik di Stasiun Citayam-Cibinong, KRL dan KA Pengangkut Barang Hanya Gunakan Satu Jalur

JAKARTA - KAI Commuter Line melaporkan adanya perbaikan listrik aliran atas (LAA) di antara Stasiun Citayam-Cibinong pada Sabtu (4/11/2023) malam ini. Imbas perbaikan itu, perjalanan kereta api dan kereta rel listrik (KRL) pun hanya menggunakan satu jalur.

Informasi itu dibagikan okeh akun x CommuterLine. Dalam informasi yang dibagikan disebutkan bahwa perbaikan itu masih dalam penanganan petugas.

Sementara, Manager Humas Daop 1 Jakarta Ixfan menyebut terdapat gangguan teknis di antara Stasiun Citayam-Cibinong.

“Dari informasi pusat pengendali yang saya dapatkan sementara ada gangguan teknis,“ ungkap Ixfan ketika dikonfirmasi, Sabtu (4/11/2023).

Ixfan menyebut akibat gangguan ini perjalanan kereta barang dan KRL harus dijadikan satu jalur. Operasi relasi tersebut akan digunakan secara bergantian.

“KA barang dan KRL keduanya berjalan bergantian yang tadinya dua jalur menjadi satu jalur,” tuturnya.