HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ratusan Kiai dan Ulama di Bogor Raya Deklarasikan Dukungan untuk Ganjar-Mahfud

Nanda Aria , Jurnalis-Sabtu, 04 November 2023 |23:29 WIB
Ratusan Kiai dan Ulama di Bogor Raya Deklarasikan Dukungan untuk Ganjar-Mahfud
Kiai dan ulama di Bogor Raya dukung Ganjar-Mahfud/Foto: Istimewa
A
A
A

 

BOGOR - Dukungan untuk pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menjadi presiden dan wakil presiden semakin menguat dan hadir dari berbagai elemen masyarakat di tanah air.

Kali ini, dukungan resmi untuk Ganjar-Mahfud hadir dari ratusan kiai dan ulama se-Bogor Raya. Mereka hadir dari berbagai daerah di Bogor, Sabtu (4/11/2023).

Ikrar deklarasi dukungan mereka kukuhkan di Bogor Valley Hotel di Kedungbadak, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat (Jabar). Deklarasi ini diwadahi oleh Aliansi Benteng Akidah (ABA) bersama Himpunan Santri Nusantara (Hisnu).

Ketua Aliansi Benteng Akidah (ABA), Arief Raharja menjelaskan, selain untuk mendeklarasikan dukungan mereka terhadap Ganjar, kegiatan ini juga menjadi ajang silaturahmi di antara mereka.

"Kegiatan ini cukup bagus, mudah-mudahan bisa bersinergi menjaga kebersamaan, bisa tersambung silaturahmi," ujar Arief.

Lebih lanjut, dia berharap agar dukungan ini bisa menambah potensi kemenangan Ganjar-Mahfud. Dia juga menuturkan bahwa pasangan ini telah menjadi harapan para kiai dan ulama yang datang dalam kegiatan tersebut, untuk memberikan kesejahteraan bagi kalangan kiai dan santri di daerah pelosok-pelosok Bogor.

"Mudah-mudahan jika ini terealisasi, Profesor Mahfud MD dan Ganjar Pranowo mampu membuktikan, mudah-mudahan Allah takdirkan jadi presiden, ini jadi harapan para ulama, kiai, dan santri," jelasnya.

