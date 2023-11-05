Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kisah Sunan Ampel Tak Mempan Ditikam Keris Pusaka, Lembu Pateng Minta Ampun dan Masuk Islam

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Minggu, 05 November 2023 |06:04 WIB
Kisah Sunan Ampel Tak Mempan Ditikam Keris Pusaka, Lembu Pateng Minta Ampun dan Masuk Islam
Sunan Ampel. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

BABAD Tanah Jawi mengisahkan bagaimana penguasa Madura bernama Lembu Peteng tidak menyukai Sunan Ampel. Ketidaksukaan itu diperlihatkan dengan mengusir dua orang ulama utusan Sunan Ampel, yakni Khalifah Usen dan Syekh Ishak.

“Bahkan tak cukup mengusir kedua utusan itu, Lembu Peteng dikisahkan telah datang ke Ampeldenta, menyamar dan berbaur dengan santri,” demikian dikutip dari buku Atlas Wali Songo (2016).

Padahal, salah satu Wali Songo tertua yang mula-mula menyebarkan ajaran Islam di Nusantara, khususnya di pulau Jawa itu selalu memakai pendekatan merangkul. Sunan Ampel mengutamakan pendekatan persuasif, yakni pendekatan keluarga yang penuh empati.

Penguasa Madura Lembu Peteng bahkan menyamar sebagai santri di Ampel dengan tujuan buruk. Lembu Peteng membawa misi mencelakai Sunan Ampel. Rencana itu ia kerjakan pada waktu menjelang Sholat Isya, di mana dirinya sudah bersembunyi di kulah atau tempat wudhu.

Sewaktu melihat Sunan Ampel datang, Lembu Peteng diam-diam menghunus sebilah keris dan langsung melakukan serangan tikaman ke tubuh Sunan Ampel. Ajaib, keris pusaka itu tidak mampu melukai Sunan Ampel.

Lembu Peteng pun langsung menyatakan takluk dan meminta ampun. “Lembu Peteng dikisahkan mau memeluk Islam setelah peristiwa itu”.

Pada kisah lain diceritakan gangguan datang saat Sunan Ampel mengajarkan salat lima waktu. Gerakan ibadah salat Sunan Ampel dipandang aneh dan ditertawakan oleh orang-orang Majapahit. Namun Sunan Ampel menghadapi cemooh itu dengan sabar, tanpa memperlihatkan kegusaran.

Sunan Ampel juga dicela saat hendak makan karena menghindari daging babi dan katak, dan memilih mengambil daging kambing yang berbau prengus atau apak.

Sunan Ampel dikatakan kurang akal karena tidak memilih daging babi yang lebih gurih dan daging katak yang rasanya lebih nikmat. Sunan Ampel menjawab cercaan orang-orang Majapahit itu dengan melempar senyuman.

Dalam Babad Tanah Jawi dituturkan Sunan Ampel yang merupakan ayah Sunan Bonang dan Sunan Drajat tidak marah dan tetap bersikap sabar.

“Ananging putra Champa datang duka maring bocah Majapahit, mila bocah maksih nom-noman,” demikian tertulis dalam Babad Tanah Jawi.

Halaman:
1 2
      
