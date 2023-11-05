Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Aksi Bela Palestina di Monas Dapat Dukungan dari Aktivis Perdamaian Israel Miko Peled

Nanda Aria , Jurnalis-Minggu, 05 November 2023 |05:54 WIB
Aksi Bela Palestina di Monas Dapat Dukungan dari Aktivis Perdamaian Israel Miko Peled
Miko Peled/Foto: Antara
JAKARTA - Aksi bela Palestina yang digelar di Monas pada pagi ini, Minggu (5/11/2023), mendapat dukungan dari aktivis perdamaian Israel-Amerika, Miko Peled.

"Terima kasih kepada teman-teman saya di Indonesia, kepada Majelis Ulama Indonesia yang menyelenggarakan aksi protes untuk Palestina. Saya mendukung kalian," katanya dalam pesan video sebagaimana dikutip Antara.

Dia juga menyampaikan dukungannya terhadap rakyat Palestina dan perjuangan mereka untuk merdeka. Dia mengutuk kekerasan dan kebrutalan yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina.

Peled juga mengkritik Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya karena telah mendukung Israel dan tidak menuntut pertanggungjawaban atas tindakan negara Zionis itu.

Ia mengatakan komunitas internasional telah gagal melindungi rakyat Palestina dari kekerasan dan kekejaman Israel.

Dia menyerukan orang-orang untuk berdiri bersama Palestina dan berjuang untuk keadilan, perdamaian, pembebasan dan kemerdekaan negara Palestina.

"Terlepas dari bagaimana orang-orang Palestina memilih untuk melakukan perlawanan, saya percaya bahwa ini adalah tanggung jawab kita sebagai orang yang mempunyai hati nurani untuk berdiri bersama orang-orang Palestina, menunjukkan kepada mereka bahwa kita adalah bagian dari perlawanan bersama mereka meskipun kita tidak berada di Palestina," kata dia.

