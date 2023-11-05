Punya Karier Cemerlang, Ini Perbandingan Pendidikan dan Jabatan KSAD Dudung dan Agus Subiyanto

Jenderal Dudung Abdurachman dan Jenderal Agus Subiyanto. (Foto: Dok MPI dan Antara)

JAKARTA - Jenderal TNI Agus Subiyanto menggantikan Jenderal TNI Dudung Abdurachman sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Agus menggantikan Dudung yang memasuki masa pensiun.

Lantas bagaimana perbandingan pendidikan ragam jabatan yang pernah diemban keduanya? Berikut ulasannya:

1. Jenderal Dudung Abdurachman

Dudung Abdurachman lahir 19 November 1965 dan menjabat sebagai KSAD pada tahun 2021 sampai 2023. Dudung merupakan lulusan Akademi Militer (1988-B) ini berasal dari kecabangan Infanteri.

BACA JUGA:

Pendidikan Umum

* SDN Patrakomala Kota Bandung (1972–1979)

* SMP Kartika XIX-1 Kota Bandung (1979–1982)

* SMA Negeri 9 Bandung (1982–1985)

* S-1 Fakultas Ekonomi UnKris Jakarta (2010)

* S-2 Fakultas Ekonomi STIE Makasar (2013)

* S-3 Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti (2022)

Pendidikan Militer

* AKABRI (1988-B)

* Sesarcabif (1988)

* Diklapa-I

* Dik PARA

* Diklapa-II

* Seskoad

* Susdanyon

* Susdandim

* Sesko TNI

* Lemhannas PPRA 52 (2014)

Jabatan

Letnan Dua s/d Letnan Satu

* Danton III Kompi B Yonif 744/Satya Yudha Bakti (1989–1992)

* Danton II Kompi B Yonif 744/Satya Yudha Bakti (1992–1993)

* Danton I Kompi B Yonif 744/Satya Yudha Bakti (1993–1994)

* Kasi 2 Yonif 741/Satya Bhakti Wirottama (1994–1995)

Kapten

* Dankipan A Yonif 741/Satya Bhakti Wirottama (1995)

* Dan Kelas Satdik Sarcab PK Pusdikif Pussenif (1995–1998)

Mayor

* Wadanyonif 410/Alugoro (1998–1999)

* Wadanyonif 401/Banteng Raider (1999–2000)

* Kasdim 0733/BS Semarang (2000–2002)

* Pabandyaops Kodam II/Sriwijaya (2002)

Letnan Kolonel

* Danyonif 143/Tri Wira Eka Jaya (2002–2004)

* Dandim 0406/Musi Rawas (2004–2006)

* Dandim 0418/Palembang (2006–2008)

* Pabandya 2/Lurjahril Mabesad (2008–2009)

* Pabandya 3/Diaga Mabesad (2009–2010)

Kolonel

* Aspers Kasdam VII/Wirabuana (2010–2011)

* Danrindam II/Sriwijaya (2011–2012)

* Paban I/Ren Spersad (2012–2013)

* Paban I/Ren Spers TNI (2013–2014)

* Pamen Denma Mabes TNI (2014–2015)

* Dandenma Mabes TNI (2015)

Brigadir Jenderal

* Wagub Akmil (2015–2016)

* Staf Khusus Kasad (2016–2017)[a]

* Waaster Kasad[6] (2017–2018)

Mayor Jenderal

* Gubernur Akmil (2018–2020)

* Pangdam Jayakarta[7] (2020–2021)

Letnan Jenderal

* Pangkostrad (2021)

Jenderal

* Kasad (2021–2023)

* Pati Mabes TNI-AD (2023, dalam rangka pensiun)