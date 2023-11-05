Ketika Anak Buah Berani Kritik Raja Majapahit Hayam Wuruk

KRITIKAN pedas pernah diterima oleh Raja Majapahit Hayam Wuruk dari anak buahnya yang merupakan pejabat agama Buddha di Kerajaan Majapahit Mpu Prapanca, yang juga dikenal sebagai pujangga.

Saat itu memang sosok Hayam Wuruk memerintah sebagai raja merupakan penganut Siwa. Hal ini disebut membuatnya kerap bertolakbelakang atau mendiskriminasi Buddha, kendati telah memprogramkan tiga keyakinan kepercayaan, yang disebut tripaksa.

Tak ayal, pendeta Buddha yang merupakan kepala pembesar urusan atau pejabat penting urusan Buddha Majapahit, bersurat pada Hayam Wuruk. Pendeta Buddha dibuat haru dan miris melihat kondisi bangunan bernuansa agama Buddha yang berbeda jauh kondisinya dengan Siwa.

Tak pelak ada sedikit rasa iri yang diungkapkan pendeta bernama Prapanca ini, sebagaimana dikisahkan pada buku "Menuju Puncak Kemegahan Sejarah Kerajaan Majapahit", karya Prof. Slamet Muljana. Kemudian ia menulis surat dalam bentuk pujasastra kepada sang raja.

Konon isi permintaan ini hanya orang yang mempunyai bakat kepujanggaan besar yang dapat menguraikan maksudnya. Intinya isi surat tersebut berisi rasa iri hati Prapanca melihat pemeliharaan candi makam Siwa Kagenengan dan candi Buddha di sebelah selatan tempat tersebut.

Digambarkan dalam bangunan Buddha tersebut terdapat sebuah makam terbengkalai sunyi, tembok dan pintunya bekas zaman kebuddhaan masih berdiri. Di dalamnya ada lantai, tetapi kakinya sebelah barat telah hilang, tinggal yang sebelah timur, hanya sanggar dan pemujaan yang masih utuh. Hal ini tentu bertolakbelakang dan menimbulkan pilih kasih di antara agama yang diakui saat itu.

Prapanca juga menyinggung hilangnya arca Aksobya dari candi Siwa - Buddha yang didirikan oleh Kertanegara. Pada candi itu terdapat dua arca, yakni arca Siwa dan paduka yang senang berziarah ke tempat suci. Dimana Prapanca yang merupakan pemuka agama Buddha, justru menyembah arca Siwa dengan khidmat.