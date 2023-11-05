Menko PMK Ajak Jutaan Massa Bela Palestina Shalawatan, Agar Lepas dari Penderitaan

JAKARTA - Menko PMK, Muhadjir Effendy mengajak jutaan massa aksi Bela Palestina di Silang Monas Barat Laut, Gambir, Jakarta Pusat untuk menggemakan shalawat. Hal itu bertujuan untuk memperkuat doa agar Palestina lepas dari penderitaan yang berkepanjangan atas penjajahan dari Israel.

"Saya mengajak semuanya bershalawat agar manfaat shalawat dapat memperkuat doa kita agar doa kita seluruh rakyat Indonesia terutama yang dua juta hadir di Monas ini dikabulkan oleh Allah SWT segera agar Palestina lepas dari penderitaan yang berkepanjangan. Kita shalawat bersama," kata Muhadjir diatas panggung utama, Minggu (5/11/2023).

Muhadjir menjelaskan kehadiran bersama Menlu Retno Marsudi dan Menag Yaqut Cholil Qoumas merupakan utusan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ia menegaskan bahwa pemerintah Republik Indonesia mendukung kemerdekaan bangsa Palestina atas penjajahan oleh Israel.

"Saya hadir mewakili pemerintah Republik Indonesia ditugaskan oleh Bapak Presiden bertiga, tidak main main Menko PMK, Menlu, dan Menag. Apa artinya? kita semua jangan ragu dengan sikap pemerintah Indonesia, kita akan dukung Palestina dengan seluruh kekuatan kita sampai Palestina merdeka. Allahuakbar!"

Pantauan MNC Portal Indonesia dilokasi Muhadjir memimpin langsung shalawat dengan diiringi musik diikuti jutaan massa yang telah hadir di kawasan Monas sejak pagi hari dari berbagai daerah.