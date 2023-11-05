Miniatur Mimbar Masjid Al Aqsa Jadi Simbol Aksi Bela Palestina di Monas

JAKARTA - Miniatur mimbar Masjid Al-Aqsa menjadi simbol aksi bela Palestina di Monas, Gambir, Jakarta Pusat, yang diikuti jutaan massa aliansi rakyat Indonesia bela Palestina pada Minggu (5/11/2023).

Pantauan MNC Portal Indonesia dilokasi miniatur mimbar yang digadang-gadang seperti di Masjid Al-Aqsa itu diserahkan oleh KH Din Syamsudin kepada Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi dihadapan jutaan pasang mata massa aksi bela Palestina.

"Kita serahkan kepada ibu Menlu kepada pak Din Syamsudin dari Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina," kata MC.

Terlihat Menlu Retno Marsudi menyapa massa yang telah hadir sejak pagi bahkan hingga berjabat tangan. Kehadiran Menlu Retno mendapat respons positif dari massa yang hadir dalam aksi bela Palestina.

BACA JUGA: Giant Flag Merah Putih Dibentangkan oleh Jutaan Massa Aksi Bela Palestina di Monas

Jutaan massa juga terlihat membawa atribut bendera merah putih, bendera palestina, hingga poster berisikan sejumlah pesan diantaranya 'Save Al-Aqsa, Free Palestine', 'Stop Genocide in Gaza', 'Stop Killing Palestine Children', dan lainnya.

Jutaan massa dari tua, muda hingga anak-anak bersatu dalam aksi bela Palestina yang digelar di kawasan Monas tersebut.