Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Miniatur Mimbar Masjid Al Aqsa Jadi Simbol Aksi Bela Palestina di Monas

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Minggu, 05 November 2023 |09:23 WIB
Miniatur Mimbar Masjid Al Aqsa Jadi Simbol Aksi Bela Palestina di Monas
Mimbar Masjid Al Aqso jadi simbo Aksi Bela Palestina di Monas (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Miniatur mimbar Masjid Al-Aqsa menjadi simbol aksi bela Palestina di Monas, Gambir, Jakarta Pusat, yang diikuti jutaan massa aliansi rakyat Indonesia bela Palestina pada Minggu (5/11/2023).

Pantauan MNC Portal Indonesia dilokasi miniatur mimbar yang digadang-gadang seperti di Masjid Al-Aqsa itu diserahkan oleh KH Din Syamsudin kepada Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi dihadapan jutaan pasang mata massa aksi bela Palestina.

"Kita serahkan kepada ibu Menlu kepada pak Din Syamsudin dari Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina," kata MC.

Terlihat Menlu Retno Marsudi menyapa massa yang telah hadir sejak pagi bahkan hingga berjabat tangan. Kehadiran Menlu Retno mendapat respons positif dari massa yang hadir dalam aksi bela Palestina.

Jutaan massa juga terlihat membawa atribut bendera merah putih, bendera palestina, hingga poster berisikan sejumlah pesan diantaranya 'Save Al-Aqsa, Free Palestine', 'Stop Genocide in Gaza', 'Stop Killing Palestine Children', dan lainnya.

Jutaan massa dari tua, muda hingga anak-anak bersatu dalam aksi bela Palestina yang digelar di kawasan Monas tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176836/prabowo-HGhv_large.jpg
Prabowo: Puluhan Tahun Indonesia Konsisten Bela Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/18/3176829/pedro-aFBf_large.jpg
PM Spanyol Sánchez Tuntut Aktor Genosida Gaza Diseret ke Pengadilan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/337/3176719/prabowo-mZ7Q_large.jpg
Prabowo: Awalan Baik, Tentara Israel Akan Ditarik dari Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/18/3176397/prabowo-UVd9_large.jpg
Tiba di Mesir, Prabowo Hadiri KTT Sharm El-Sheikh untuk Perdamaian Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/337/3176356/prabowo-ZhT8_large.jpg
Presiden Prabowo Minta TNI Siapkan Diri Kirim Pasukan ke Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/338/3176224/bela-gkcI_large.jpg
Massa Aksi Palestina Usulkan PBB Bentuk 'Ruang Palestina' Khusus di Markas Besar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement