Menlu Retno di Aksi Damai Bela Palestina: Bukti Solidaritas Indonesia Terhadap Kemanusiaan

JAKARTA - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah menyampaikan dukungannya terhadap Palestina. Hal itu ia ungkap saat berpidato dalam Aksi Akbar Aliansi Rakyat Bela Palestina di Monumen Nasional (Monas), Minggu (5/11/2023).

Berkumpulnya jutaan orang di Monas, kata Retno, menjadi bukti nyata bahwa Indonesia menolak keras tindakan Israel dan menunjukkan solidaritas kemanusiaan.

"Ibu bapak kita berkumpul di sini bersatu dari yang bhinneka untuk menunjukkan solidaritas kita terhadap kemanusiaan," kata Retno.

Retno pun menyinggung soal bantuan tahap pertama yang sudah diberikan oleh Indonesia kepada Palestina. Bantuan tersebut dilepas Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pada Sabtu (4/11/2023).

"Dan kemarin bantuan tahap pertama sudah diberangkatkan dan dilepas langsung oleh presiden Jokowi. Dan ini bukan hanya bantuan pemerintah tetapi bantuan dari seluruh masyarakat Indonesia yang disalurkan melalui lembaga-lembaga kemanusiaan. Terima kasih bagi seluruh rakyat Indonesia," katanya.

"Dan bantuan selanjutnya akan dipersiapkan," sambungnya.

(Khafid Mardiyansyah)