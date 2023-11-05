Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Puisi Menlu Retno di Tengah Massa Aksi Bela Palestina Bikin Haru

Riana Rizkia , Jurnalis-Minggu, 05 November 2023 |10:08 WIB
Puisi Menlu Retno di Tengah Massa Aksi Bela Palestina Bikin Haru
Menlu Retno bacakan puisi untuk Palestina (Foto : MPI)
JAKARTA - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sengaja membuat puisi khusus untuk Palestina sebelum mengikuti aksi damai bela Palestina di kawasan Monumen Nasional (Monas), Minggu (5/11/2023).

Terlihat, Retno nampak terharu sebelum membacakan puisi buatannya. Bahkan ia sempat menyeka matanya, entah sedikit menangis atau apa. Yang jelas, raut wajahnya memperlihatkan kesedihan.

"Puisi ini judulnya Palestina saudaraku, ditulis oleh Retno Marsudi," kata Retno.

Hatiku miris, karena bocah itu menangis,

dia terluka, dia tidak bisa berkata,

dia tidak tahu di mana bapak ibunya,

setiap sepuluh menit, satu anak wafat di Gaza,

 


Setiap tangan tertulis nama,

mereka tidak ingin mati tanpa penanda,

rumah mereka hanya langit,

kasur mereka hanya bumi.

 

Kapan kekejaman ini akan berhenti?

Kapan keadilan ini akan menghampiri?


Aku dan Indonesiaku... (bersambung ke Halaman 2)

