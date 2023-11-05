Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pemerintah Segera Kirim Bantuan Tahap 2 ke Palestina

Riana Rizkia , Jurnalis-Minggu, 05 November 2023 |10:17 WIB
Pemerintah Segera Kirim Bantuan Tahap 2 ke Palestina
Menlu Retno mengatakan pemerintah segera kirimkan bantuan tahap dua untuk Palestina (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, pemerintah Indonesia tengah mempersiapkan untuk segera mengirimkan bantuan tahap dua kepada Palestina.

"Sabtu kemarin Bapak Presiden sudah memberangkatkan tahap pertama bantuan untuk Gaza ke Al Arif Mesir. Lalu tahap kedua akan segera dipersiapkan," kata Retno dalam Aksi Akbar Aliansi Rakyat Bela Palestina di Monumen Nasional (Monas), Minggu (5/11/2023).

Retno mengatakan, bantuan yang dikirimkan harus dikurasi dan disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan warga Palestina.

"Macam-macam (bantuan) sudah kita konsultasikan lama-lama, baik-baik dari dengan lembaga PBB baik dengan PMI nasional. Jadi bantuan yang dikirim harus dikurasi dan disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan," katanya.

"Misalnya air, obat-obatan. Tapi yang pasti obat-obat tidak memerlukan full storage dan juga makanan yang siap saji, baju, karena bentar lagi akan musim dingin, jadi apapun yang diperlukan itu akan kita siapkan," sambungnya.

Halaman:
1 2
      
