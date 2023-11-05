Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

MUI di Aksi Bela Palestina: Ini Buka soal Agama, Ini Masalah Kemanusiaan!

Arif Budianto , Jurnalis-Minggu, 05 November 2023 |10:42 WIB
MUI di Aksi Bela Palestina: Ini Buka soal Agama, Ini Masalah Kemanusiaan!
Massa Aksi Bela Palestina di Jakarta (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amirsyah Tambunan menilai, konflik yang saat ini terjadi Gaza, Palestina adalah masalah kemanusiaan. Di mana, setiap masyarakat di dunia memiliki hak dalam berdaulat dan merdeka.

Hal itu disampaikan Amirsyah saat memberikan orasi pada aksi untuk Palestina, di Monas, Jakarta, Minggu (5/10/2023). Aksi yang diikuti seluruh lapisan masyarakat tersebut hadir massa yang ditargetkan mencapai 2 juta orang.

"Kita hadir di sini untuk membela hak asasi manusia untuk merdeka dan berdaulat. Pertemuan di monas adalah kepedulian kemanusiaan untuk merdeka dan berdaulat bagi warga Palestina," kata dia.

Menurut dia, masyarakat harus bersatu membantu menyelesaikan berbagai persoalan di dunia, termasuk di Palestina. Bahwa kemerdekaan adalah hak seluruh bangsa di dunia.

Halaman:
1 2
      
