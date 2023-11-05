SMRC Bantah Hasil Survei yang Diunggah Andre Rosiade, Sebut itu Hoaks

JAKARTA - Lembaga Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menampik postingan politisi Partai Gerindra, Andre Rosiade di dalam akun media sosialnya terkait elektabilitas pasangan Capres-Cawapres. Dimana, dalam positingannya itu pasangan Prabowo-Gibran dikabarkan unggul dalam survei SMRC.

"Iya (hoaks)," kata Manager Program SMRC, Saidiman Ahmad saat dikonfirmasi MNC Portal Indonesia, Minggu (5/11/2023).

Saidiman menjelaskan bahwa SMRC tidak mengeluarkan survei sebagaimana yang dimaksud Andre Rosiade.

"Yang jelas, kita nggak ada survei terkait itu ya," ujarnya.

Diketahui, dalam postingannya, Andre Rosiade menuliskan bahwa survei telepon SMRC tertanggal 31 Oktober-3 Nov 2023 menunjukkan pasangan Prabowo-Gibran unggul dalam survei elektabilitas Capres-Cawapres.

Dimana, pasangan Prabowo-Gibran unggul sebesar 45,3%. Disusul, Ganjar-Mahfud sebesar 22,9% dan Anies-Muhaimin 19%.

"Kalo ini benar, insyaAllah menuju 1 putaran & ini penyebab serangan ke Prabowo Gibran. Ditunggu info & rilis nya bang @saifulmujani," tulis Andre Rosiade.

(Khafid Mardiyansyah)