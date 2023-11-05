Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

SMRC Bantah Hasil Survei yang Diunggah Andre Rosiade, Sebut itu Hoaks

Felldy Utama , Jurnalis-Minggu, 05 November 2023 |13:16 WIB
SMRC Bantah Hasil Survei yang Diunggah Andre Rosiade, Sebut itu Hoaks
Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Lembaga Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menampik postingan politisi Partai Gerindra, Andre Rosiade di dalam akun media sosialnya terkait elektabilitas pasangan Capres-Cawapres. Dimana, dalam positingannya itu pasangan Prabowo-Gibran dikabarkan unggul dalam survei SMRC.

"Iya (hoaks)," kata Manager Program SMRC, Saidiman Ahmad saat dikonfirmasi MNC Portal Indonesia, Minggu (5/11/2023).

Saidiman menjelaskan bahwa SMRC tidak mengeluarkan survei sebagaimana yang dimaksud Andre Rosiade.

"Yang jelas, kita nggak ada survei terkait itu ya," ujarnya.

Diketahui, dalam postingannya, Andre Rosiade menuliskan bahwa survei telepon SMRC tertanggal 31 Oktober-3 Nov 2023 menunjukkan pasangan Prabowo-Gibran unggul dalam survei elektabilitas Capres-Cawapres.

Dimana, pasangan Prabowo-Gibran unggul sebesar 45,3%. Disusul, Ganjar-Mahfud sebesar 22,9% dan Anies-Muhaimin 19%.

"Kalo ini benar, insyaAllah menuju 1 putaran & ini penyebab serangan ke Prabowo Gibran. Ditunggu info & rilis nya bang @saifulmujani," tulis Andre Rosiade.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
gerindra Pemilu 2024 SMRC
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181344//wapres_ri_gibran_rakabuming_raka-wD6L_large.jpg
Budi Arie Bakal Gabung ke Gerindra, Begini Respons Gibran 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178361//partai-mPe6_large.jpg
Survei IPO 2025: Elektabilitas Gerindra Teratas, PAN Masuk 5 Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/340/3173859//partai_perindo-q3h9_large.jpg
Keterwakilan Anak Muda di Parlemen Merosot, Parpol Buka Ruang Lebih Luas bagi Milenial & Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/65/3170872//komeng-7gQh_large.jpg
Ini Pendidikan Komeng, Komedian dan Anggota DPD yang Sebut Tol di Jakarta Sudah Kemasukan Kijang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/65/3167691//syahroni-h8wV_large.jpg
Adu Riwayat Pendidikan Ahmad Sahroni dengan Rusdi Masse, Bak Langit dan Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/320/3166027//prabowo-cL9V_large.jpg
Prabowo Malu Usai Eks Wamenaker Immanuel Ebenezer Jadi Tersangka: Mungkin Dia Khilaf
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement