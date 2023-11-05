Jubir Dokter Terawan: Sosok Ganjar Pas Jadi Presiden Berikutnya

JAKARTA - Juru Bicara (Jubir) dokter Terawan Agus Putranto, Oktafiandi meyakini Ganjar Pranowo akan menjadi Presiden pada 2024. Ada faktor yang membuat dirinya meyakini hal tersebut.

Diketahui, Oktafiandi memang tergabung di dalam TKRPP Ganjar Pranowo, mengurusi Jaringan Organ Relawan. Namun pada hari Sabtu (4/11) kemarin, namanya muncul dalam daftar caleg tetap PDI Perjuangan Dapil Jawa Barat X ( Kuningan, Banjar, Ciamis dan Pangandaran).

"Saya memang tergabung dalam tim pemenagan Ganjar Pranowo atau TKRPP, sejak awal di bentuk, menurut saya sosok pak Ganjar orang yang pas untuk menjadi pemimpin berikutnya," kata Oktafiandi kepada wartawan, Minggu (5/11/2023).

Oktafiandi menjelaskan, Ganjar Pranowo sangat akrab dengan dokter Terawan, khususnya saat koordinasi penanganan Covid-19 lalu.

"Pak Ganjar salah satu kepala daerah yang sangat kooperatif. Beliau selalu berkoordinasi dengan baik bersama pemerintah pusat dan pihak terkait, sehingga memudahkan kerja-kerja penanganan covid, khususnya jawa tengah," ujarnya.

Oktafiandi menambahkan, kedekatan mantan menteri kesahatan (Menkes) itu dengan Ganjar juga terlihat dari pengembangan VakNus di awal-awal yang bertempat di Semarang, Jawa Tengah.

"Pak Ganjar juga ikut memantau. Termasuk para peneliti yang berasal dari kampus Jawa Tengah. Selama hampir 1 th lebih bekerja sama, saya menilai cara managerial Pak Ganjar sangat baik. Termasuk cara-cara pendekatan beliau ke masyarakat bawah," jelasnya.