HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Pranowo: Kita Bukan Orang-Orang yang Bisa Ditekan

Felldy Utama , Jurnalis-Minggu, 05 November 2023 |16:04 WIB
Ganjar Pranowo: Kita Bukan Orang-Orang yang Bisa Ditekan
JAKARTA - Bakal calon presiden (Bacapres) yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo membakar semangat sekaligus memberikan pesan khusus kepada pendukungnya dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

Pesan khusus kepada para pendukungnya itu diunggah oleh Ganjar di akun instagram pribadinya @ganjar_pranowo yang dikutip Minggu (5/11/2023).

Awalnya, Ganjar menyampaikan bahwa pihaknya dalam pesta demokrasi ini tidak mempunyai pasukan khusus. Bahkan, dia juga tidak bisa menggerakkan alat Negara.

"Yang bisa adalah bergerak bersama rakyat," tegas Ganjar kepada para pendukungnya.

Di sisi lain, mantan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) itu menegaskan bahwa pihaknya merupakan orang-orang yang secara sadar untuk bergerak sesuai dengan pilihannya masing-masing.

Pemilu 2024 Ganjar Pranowo
