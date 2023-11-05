USS 2023 Ajang Berkumpul Sneaker Mania, Informasi Selengkapnya di Okezone Updates Hari Ini

JAKARTA - Event fesyen dan gaya hidup, Urban Sneakers Society (USS) kembali digelar di Jakarta Convention Center (JCC), mulai 3 sampai 5 november 2023.

Kegiatan ini menghadirkan 200 brand gaya hidup, termasuk UMKM dan brand lokal. Tak hanya memanjakan jiwa belanja para penggemar sepatu sneakers, USS 2023 juga dimeriahkan dengan berbagai kegiatan, mulai dari kompetisi tarian modern, pertunjukan musik hingga unjuk kemampuan bermain papan luncur.

Sejumlah produk rilisan eksklusif serta potongan harga khusus, menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung yang hadir. Selain itu, USS 2023 diharapkan dapat menjadi wadah bagi para komunitas untuk berkumpul, serta membangkitkan UMKM Indonesia.

(Khafid Mardiyansyah)