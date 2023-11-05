Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Wapres Ma'ruf Amin Batal Bertemu 3 Bacawapres Besok

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 05 November 2023 |21:08 WIB
Wapres Ma'ruf Amin Batal Bertemu 3 Bacawapres Besok
Wapres KH Mar'uf Amin. (Dok Setwapres)
JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin dipastikan batal bertemu 3 bakal calon wakil presiden (Bacawapres) besok, Senin 6 November 2023. Sebelumnya, Wapres dikabarkan bertemu tiga Bacawapres, yaitu Mahfud MD, Gibran Rakabuming Raka, dan Muhaimin Iskandar.

“Sehubungan dengan rencana pertemuan Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin dengan tiga Bakal Calon Wakil Presiden (Bacawapres) peserta Pilpres 2024 pada Senin, 6 November 2023, bersama ini saya informasikan bahwa pertemuan tersebut ditunda,” ucap Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi dalam keterangan resminya, Minggu (5/11/2023).

Ia mengatakan, pertemuan Wapres dengan Bacawapres akan dijadwalkan kembali.

“Selanjutnya segera dijadwalkan waktu yang cocok untuk pertemuan tersebut,” katanya.

Sementara itu, Masduki menjelaskan, agenda ini ditunda karena Wapres ada rapat internal bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka.

“Adapun penundaan ini, disebabkan Wapres Ma’ruf Amin harus menghadiri hal yang sangat penting yaitu rapat internal bersama Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka dan beberapa agenda kenegaraan lainnya,” tutur Masduki.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
