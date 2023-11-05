Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bobby Nasution Dukung Prabowo-Gibran, Ini Kata TPN Ganjar-Mahfud

Yohannes Tobing , Jurnalis-Minggu, 05 November 2023 |21:38 WIB
Bobby Nasution Dukung Prabowo-Gibran, Ini Kata TPN Ganjar-Mahfud
Wakil Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Gatot Edi. (MPI)
JAKARTA - Wali Kota Medan, Bobby Nasution, menyatakan akan mendukung capres Prabowo Subianto dan cawapres Gibran Rakabuming pada Pilpres 2024. Menantu Presiden Jokowi ini mengatakan akan melakukan pembicaraan kepada PDIP terkait dukungannya.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud, Gatot Edi mengatakan, pihaknya mengaku tidak keberatan dengan pilihan Bobby yang merupakan kader PDIP. Menurutnya, timses TPN akan tetap jalan terus dan memenangkan Ganjar.

"Kalau kita enggak masalah, ya. Pilihan itu kan hak masing-masing di konstitusi. Kalau ada pilihan seperti itu, ya kita gak masalah. Tetap maju terus ya gak ada masalah, jalan terus kita ya," kata Edi saat ditemui di kawasan Cilincing, Minggu (5/11/2023).

Di sisi lain, ia menanggapi soal Ridwan Kamil, Khofifah, hingga Erick Thohir masuk radar TPN. Edi mengatakan bahwa relawan maupun Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud sangat terbuka jika ingin bergerak bersama.

"Ya kalau kita, kalau beliau masuk ya alhamdulillah. Kita berharap seperti itu. Tentunya kita akan membuka diri kalau memang beliau Pak Ridwan Kamil dan Bu Khofifah memang mau bergabung dengan TPN kita dengan tangan terbuka akan menyambut beliau," tuturnya.

