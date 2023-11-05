Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menjaga Warisan Nenek Moyang dengan Biosolar di Laut Jawa

Taufik Budi , Jurnalis-Minggu, 05 November 2023 |21:51 WIB
Menjaga Warisan Nenek Moyang dengan Biosolar di Laut Jawa
Menjaga warisan nenek moyang dengan biosolar di Laut Jawa. (Taufik Budi
A
A
A

PEMALANG – Cadiro (40) dan rekannya, Ahmadi, berjalan cepat memikul dua jeriken biosolar menuju kapal yang bersandar di Dermaga Desa Mojo, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. 50 liter biosolar ini akan menggerakkan mesin-mesin kapal demi menjaga warisan nenek moyang di Laut Jawa.

Kapal nelayan Pantura dilengkapi dengan empat mesin yang memiliki fungsi berbeda. Dua mesin digunakan untuk menggerakkan baling-baling agar kapal dapat melaju ke laut, sementara dua mesin lainnya berfungsi untuk menggulung tali jaring setelah menangkap ikan. Setiap mesin memiliki tangki berisi 10-15 liter biosolar.

Nelayan Pantura Pemalang telah lama menjalani profesi sebagai pelaut, mewarisi tradisi nenek moyang. Mereka berlayar ke tengah laut dengan langkah hijau menggunakan biosolar sebagai bahan bakar, untuk menjaga alam sekaligus keberlanjutan sumber daya laut.

Sebagai pewaris nenek moyang pelaut, Cadiro dan ratusan nelayan sangat bergantung pada Laut Jawa untuk mencari nafkah bagi keluarga. Setiap hari, mereka mengarungi lautan menghadapi derasnya gelombang.

“Biasanya kita berangkat Subuh, lalu pulang sekira jam 2 siang. Kita melautnya ya sekitar sini saja, kalau musimnya lagi enggak bagus. Kadang (melaut) sampai ke Batang juga,” kata Cadiro kala bertutur kesehariannya, Jumat (20/10/2023).

Dia bersyukur karena sejak 2018 lebih mudah mendapatkan bahan bakar biosolar setelah adanya SPBUN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan) di Dermaga Desa Mojo. Selain itu, harganya cukup terjangkau, sekitar 6.800 rupiah per liter.

Sebelumnya, para nelayan harus pergi ke kota berjarak sekira 15 kilometer untuk mendapatkan solar. Pilihan lain adalah membeli dari pedagang dengan harga yang relatif mahal. Untuk itu, mereka setiap hari mengantrekan jeriken ke SPBUN Mojo untuk diisi biosolar.

“Kalau tidak mau repot ya beli ke bakul-bakul (pedagang). Harganya pasti lebih mahal, sampai Rp8.000 per liter. Kalau dikalikan 50 liter kan selisihnya bisa sampai Rp60.000. Itu besar sekali bagi nelayan,” lugasnya.

Dengan mengadopsi biosolar, para nelayan tidak hanya menjaga lingkungan laut tetap bersih, tetapi juga memastikan keberlanjutan sumber daya alam untuk generasi mendatang. Mereka semakin memahami bahwa biosolar lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan bahan bakar fosil.

“Ya kan kita juga dikasih tahu jika biosolar itu katanya lebih aman ketimbang solar biasanya. Jadi biar sekaligus menjaga alam, karena menjadi pelaut kan tidak hanya kami saat ini, tetapi juga anak-anak kami nanti,” terangnya.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Biosolar nelayan
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/320/3183233//menkop-5XBF_large.jpg
SPBU Nelayan Berbasis Koperasi, Perkuat Ketahanan Energi Pesisir 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177135//presiden_prabowo-kOe8_large.jpg
Prabowo Targetkan Bangun 1.000 Desa Nelayan di 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/337/3177046//prabowo-0AXq_large.jpg
Prabowo: Program Desa Nelayan Tingkatkan Penghasilan hingga 100%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/320/3174774//ikan-MPqz_large.jpg
Dorong Konsumsi Ikan, DPR Desak UMKM Dilibatkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/470/3169797//tanggul_beton_di_cilincing-vglz_large.jpg
3 Fakta Heboh Tanggul Beton di Cilincing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/470/3169551//pagar_besi_cilincing-rL3J_large.jpg
KCN Klaim Proyek Pagar Beton Cilincing Sah Secara Hukum
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement