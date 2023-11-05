Sinergi Lembaga Penegak Hukum Sukseskan Program Pembangunan Nasional

JAKARTA - Perhimpun advokat Indonesia (Peradi) melantik Gema Akhmad Muzakir sebagai Ketua DPC Peradi Selong, periode 2023-2028. Diketahui, Doktor hukum lulusan Universitas Pelita Harapan ini sudah dua kali memimpin DPC Peradi Selong.

Pelantikan Pengurus DPC Peradi Selong itu dirangkaikan dengan pelantikan Pengurus Pusat Bantuan Hukum (PBH) dan Pengurus Organisasi Young Lawyer Committte (YLC) Peradi Selong 2023-2028.

Ketua Peradi Selong, Gema Ahmad Muzzakir, mengatakan jika acara pelantikan ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan sinergitas dan hubungan yang harmonis antara lembaga penegak hukum dalam mendukung agenda pembangunan nasional.

Menurutnya, dalam upaya mewujudkan pembangunan nasional ini, dibutuhkan peran serta advokat yang menjadi salah satu bagian dari penegak hukum, selain jaksa, polisi dan hakim.

“Empat pilar penegak hukum ini tidak bisa dipisahkan. Jika dari empat penegak hukum ini ada salah satu yang hilang atau tidak berfungsi maka akan cacat. Makanya keberadaan advokat ini sangat dibutuhkan, ujar Gema dalam keterangannya, Minggu (5/11/2023).

Masih kata Gema, perkembangan profesi advokat terutama di Lombok Timur sejauh ini terus mengalami kemajuan. Hal tersebut bisa dilihat dari jumlah advokat yang telah ikut bergabung dalam organisasi Peradi Selong.

Gema menjelaskan, di awal terbentuknya Peradi Selong pada tahun 2018 lalu, jumlah anggota hanya sekitar 15 orang. Namun saat ini sudah bertambah menjdi 50 orang. Dengan bertambahnya anggota itu, tak lepas dari berbagai program yang telah dilakuan pihaknya, salah satunya adalah pendidikan advokat.

BACA JUGA: Advokat Galang Dukungan Pengesahan RUU Perampasan Aset

“Melihat semakin banyaknya anggota tentunya ini merupakan suatu hal yang sangat istimewa bagi kami. Selama ini kami juga melihat di Lombok Timur tidak pernah ada pendidikan ke para advokat,” ujarnya.

“Penting digaris bawahi, yang pertama kali melakukan itu adalah Peradi Selong. Baru setelah itu dilakukan oleh yang lain. Kalau pun ada pendidikan tapi mereka harus ke Mataram bahkan sampai ke luar daerah,” lanjutnya.

Dalam kesempatan itu, dia juga menyampaikan ucapan terima kasih, karena kembali dipercaya menahkodai Peradi Selong untuk periode kedua. Kepercayaan ini kata dia, akan menjadi modal dan motivasi baginya maupun pengurus yang lain untuk membawa Peradi Selong semakin maju dan berkembang di waktu mendatang.

“Saya berharap kerjasama yang baik dengan semua rekan-rekan pengurus untuk tetap terus meningkatkan sinergisitas di internal kita. Termasuk juga dengan berbagai pihak terkait lainnya,” tandasnya.

Sementara itu Pj Bupati Lombok Timur M. Juaini Taofik, yang hadir menyampaikan ucapan selamat kepada Pengurus DPC, PBH dan YLC Peradi Selong yang telah dilantik.