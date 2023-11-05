Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sinergi Lembaga Penegak Hukum Sukseskan Program Pembangunan Nasional

Edgar Ibrania Nicolas , Jurnalis-Minggu, 05 November 2023 |22:53 WIB
Sinergi Lembaga Penegak Hukum Sukseskan Program Pembangunan Nasional
Ketua DPC Peradi Selong Gema Akhmad Muzakir/ist
A
A
A

JAKARTA - Perhimpun advokat Indonesia (Peradi) melantik Gema Akhmad Muzakir sebagai Ketua DPC Peradi Selong, periode 2023-2028. Diketahui, Doktor hukum lulusan Universitas Pelita Harapan ini sudah dua kali memimpin DPC Peradi Selong.

Pelantikan Pengurus DPC Peradi Selong itu dirangkaikan dengan pelantikan Pengurus Pusat Bantuan Hukum (PBH) dan Pengurus Organisasi Young Lawyer Committte (YLC) Peradi Selong 2023-2028.

Ketua Peradi Selong, Gema Ahmad Muzzakir, mengatakan jika acara pelantikan ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan sinergitas dan hubungan yang harmonis antara lembaga penegak hukum dalam mendukung agenda pembangunan nasional.

Menurutnya, dalam upaya mewujudkan pembangunan nasional ini, dibutuhkan peran serta advokat yang menjadi salah satu bagian dari penegak hukum, selain jaksa, polisi dan hakim.

“Empat pilar penegak hukum ini tidak bisa dipisahkan. Jika dari empat penegak hukum ini ada salah satu yang hilang atau tidak berfungsi maka akan cacat. Makanya keberadaan advokat ini sangat dibutuhkan, ujar Gema dalam keterangannya, Minggu (5/11/2023).

Masih kata Gema, perkembangan profesi advokat terutama di Lombok Timur sejauh ini terus mengalami kemajuan. Hal tersebut bisa dilihat dari jumlah advokat yang telah ikut bergabung dalam organisasi Peradi Selong.

Gema menjelaskan, di awal terbentuknya Peradi Selong pada tahun 2018 lalu, jumlah anggota hanya sekitar 15 orang. Namun saat ini sudah bertambah menjdi 50 orang. Dengan bertambahnya anggota itu, tak lepas dari berbagai program yang telah dilakuan pihaknya, salah satunya adalah pendidikan advokat.

“Melihat semakin banyaknya anggota tentunya ini merupakan suatu hal yang sangat istimewa bagi kami. Selama ini kami juga melihat di Lombok Timur tidak pernah ada pendidikan ke para advokat,” ujarnya.

“Penting digaris bawahi, yang pertama kali melakukan itu adalah Peradi Selong. Baru setelah itu dilakukan oleh yang lain. Kalau pun ada pendidikan tapi mereka harus ke Mataram bahkan sampai ke luar daerah,” lanjutnya.

Dalam kesempatan itu, dia juga menyampaikan ucapan terima kasih, karena kembali dipercaya menahkodai Peradi Selong untuk periode kedua. Kepercayaan ini kata dia, akan menjadi modal dan motivasi baginya maupun pengurus yang lain untuk membawa Peradi Selong semakin maju dan berkembang di waktu mendatang.

“Saya berharap kerjasama yang baik dengan semua rekan-rekan pengurus untuk tetap terus meningkatkan sinergisitas di internal kita. Termasuk juga dengan berbagai pihak terkait lainnya,” tandasnya.

Sementara itu Pj Bupati Lombok Timur M. Juaini Taofik, yang hadir menyampaikan ucapan selamat kepada Pengurus DPC, PBH dan YLC Peradi Selong yang telah dilantik.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
UU Advokat Pengacara Advokat hukum
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3181983/sarifuddin-lNJk_large.jpg
DPR Minta RKUHAP Atur Batas Waktu Penyidikan Agar Tidak Dijadikan ATM Oknum Penegak Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/337/3155138/rkuhap-D0Nc_large.jpg
Komnas Perempuan Usul RKUHAP Mengatur Penyelidik Harus Beri Kesimpulan Suatu Laporan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/337/3154561/mpr-8ZPD_large.jpg
MPR dan MA Sepakat Penegakan Hukum Berpihak pada HAM dan Mediasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/337/3146901/prabowo_naikkan_gaji_hakim_ky_harus_diikuti_komitmen_moral_jaga_integritas-TQvl_large.jpg
Prabowo Naikkan Gaji Hakim, KY: Harus Diikuti Komitmen Moral Jaga Integritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/22/337/3116416/profesor-poSQ_large.jpg
Berkontribusi dalam Hukum Industri & Perdagangan, Profesor Ariawan Gunadi Raih Penghargaan Internasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/13/337/3113609/asas_dominus_litis_di_rkuhap_dinilai_ciptakan_lembaga_monopolistik-aOuN_large.jpg
Asas Dominus Litis di RKUHAP Dinilai Ciptakan Lembaga Monopolistik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement