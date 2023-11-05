Puji Kualitas Produk Lokal, Alam Ganjar Borong Produk Ini saat USS 2023

JAKARTA – Putra bakal calon presiden (bacapres) Ganjar Pranowo yakni Muhammad Zinedine Alam Ganjar mengagumi kualitas produk lokal. Produk lokal saat ini menurutnya bahkan dapat menembus pasar internasional.

Hal itu diungkapkannya saat mengunjungi Urban Sneaker Society (USS) 2023 , Jakarta Convention Center (JCC), Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

Mahasiswa UGM jurusan teknik industri itu menjajal satu persatu produk yang dipamerkan oleh brand lokal seperti Compass, ritel sneaker asal Indonesia "Our Daily Dose (ODD)", produk t-shirt dari brand lokal NAWA, brand lokal "Reto" asal Jakarta, hingga UMKM kuliner.

Alam Ganjar memutuskan memborong sejumlah produk dari brand lokal seperti t-shirt hasil kolaborasi antara "Reto" dengan legenda penyanyi dangdut Rhoma Irama, hingga brand F&B "Bonds" asal Jogja dengan produk minuman kombucha.

"Yang jelas sih udah enggak mengusung local pride kalau sebelumnya kan local pride barang mau kualitas seberapapun local pride pokoknya sekarang udah enggak. Bener-bener kualitasnya udah meningkat banget barangnya juga keren-keren. Maksudnya itu bukan suatu yang aku beli karena itu barang indonesia tapi sesuatu aku beli karena itu bagus dan itu something yang menurut aku pertanda baiklah buat industri kreatif ya khususnya," kata Alam, dalam keterangannya.

Alam mengakui kualitas produk-produk buatan dalam negeri yang diperjualbelikan di USS 2023 sangat bagus dan bahkan memiliki potensi besar untuk melebarkan sayap ke pasar global.

Hal ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi Alam Ganjar saat melihat produk lokal mampu bersaing dengan brand-brand besar dari luar negeri. Menurut dia, perlu adanya konsistensi dari produk untuk menjaga kualitasnya agar tidak kalah dengan produk luar.

"Kalau misalkan mau dibeli ya harus kompetitif dan harus punya kualitas dan so far yang aku lihat di sini semuanya top level quality," jelas Alam.

Tak sampai di situ, Alam Ganjar pun berharap brand-brand lokal terus berinovasi untuk mendobrak pasar global melalui kolaborasi, memperluas referensi, dan menemukan formulasi yang tepat.

"Cari mentor, cari benchmark, referensi yang saya lihat di sini banyak yang mengadopsi atau berkiblat pada gaya gaya tertentu dan itu berhasil," tutup dia.