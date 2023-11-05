Diterpa Hujan Lebat, Pohon Setinggi 15 Meter Tumbang di Pasar Rebo

JAKARTA - Akibat hujan lebat disertai angin kencang pada Sabtu malam (4/11/2023), sebuah pohon Jati setinggi 15 meter tumbang di kawasan Cijantung, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Pohon Jati tersebut tumbang dengan melintang di tengah jalan Pamitra RT 08/06, Cijantung, Pasar Rebo, Jakarta Timur.

Kasie Ops Sudin Gulkarmat Jakarta Timur, Gatot Sulaeman menjelaskan pohon Jati tersebut tumbang sekira pukul 21.39 WIB pada Sabtu malam.

"Pohon jati berdiamter 40 Centimeter, dengan ketinggian 15 meter itu tumbang karena hujan lebat dan angin kencang. Kami evakuasi karena menutupi jalan," ujar Gatot melalui keterangannya, Minggu (5/11/2023).