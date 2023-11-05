Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Diterpa Hujan Lebat, Pohon Setinggi 15 Meter Tumbang di Pasar Rebo

Muhammad Farhan , Jurnalis-Minggu, 05 November 2023 |03:01 WIB
Diterpa Hujan Lebat, Pohon Setinggi 15 Meter Tumbang di Pasar Rebo
Pohon setinggi 15 meter tumbang/Foto: Ist
A
A
A

 

JAKARTA - Akibat hujan lebat disertai angin kencang pada Sabtu malam (4/11/2023), sebuah pohon Jati setinggi 15 meter tumbang di kawasan Cijantung, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Pohon Jati tersebut tumbang dengan melintang di tengah jalan Pamitra RT 08/06, Cijantung, Pasar Rebo, Jakarta Timur.

Kasie Ops Sudin Gulkarmat Jakarta Timur, Gatot Sulaeman menjelaskan pohon Jati tersebut tumbang sekira pukul 21.39 WIB pada Sabtu malam.

 BACA JUGA:

"Pohon jati berdiamter 40 Centimeter, dengan ketinggian 15 meter itu tumbang karena hujan lebat dan angin kencang. Kami evakuasi karena menutupi jalan," ujar Gatot melalui keterangannya, Minggu (5/11/2023).

