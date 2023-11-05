Selepas Hujan Lebat Sabtu Malam, Air Masih Menggenang di Dua Wilayah Jakarta

JAKARTA - Hujan lebat pada Sabtu malam (5/11/2023), mengakibatkan sejumlah wilayah di ibu kota DKI Jakarta mengalami kenaikan genangan air. Tercatat total empat RT dari dua wilayah, yakni Jakarta Selatan dan Jakarta Barat tergenang.

Ketua Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, Isnawa Adjie mengungkapkan saat ini 4 RT atau 0,013 % dari 30.470 RT yang ada di wilayah DKI Jakarta, mengalami genangan air. Isnawa menyebutkan penyebab adanya genangan air dikarenakan curah hujan tinggi yang terjadi pada Sabtu malam.

"Untuk wilayah Jakarta Selatan, terdapat dua RT yang terjadi di Kelurahan Cilandak Timur. Ketinggian permukaan air yakni 55 Centimeter," ujar Isnawa melalui keterangan persnya, Minggu (5/11/2023).

Sementara untuk wilayah Jakarta Barat, Isnawa mengatakan terjadi genangan air di kelurahan Sukabumi Selatan dengan total dua RT yang terdampak.

"Ketinggian permukaan genangan air yakni 30 centimeter di Kelurahan Sukabumi Selatan, Jakarta Barat," tutur Isnawa.

Lebih lanjut, untuk jalan lalu lintas yang mengalami genangan air yakni di satu ruas jalan Pelabuhan Muara Batu, Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, dengan ketinggian genangan 10 centimeter.