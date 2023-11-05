Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Aksi Bela Palestina, Arus Lalin di HI Akan Ditutup Sementara

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Minggu, 05 November 2023 |05:33 WIB
Aksi Bela Palestina, Arus Lalin di HI Akan Ditutup Sementara
Kawasan HI akan ditutup sementara imbas aksi bela Palestina/Foto: Suparjo
A
A
A

 

JAKARTA - Polda Metro Jaya dan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta akan menutup sementara arus lalu lintas di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI) menjelang Aksi Akbar Bela Palestina, Minggu pagi (5/11/2023).

Rencananya, penutupan mulai dilakukan pada pukul 06.00 WIB. Sementara, pembukaan akses lalin akan tergantung pada kondisi aksi di lapangan.

 BACA JUGA:

"Ditutup jam 6 (pagi), nanti ada aksi bela Palestina kan. Dibuka lagi, tergantung kondisi dan arahan pimpinan," ujar salah satu petugas Dishub yang tidak mau disebutkan namanya, Minggu (5/11/2023).

Pantauan MNC Portal di lapangan, hingga pukul 05.12 arus lalu lintas di kawasan HI masih terlihat sepi dan lancar. Kendati belum ada penutupan akses jalan.

 BACA JUGA:

Pihak kepolisian dan Dishub sendiri akan melakukan rekayasa lalu lintas. Salah satunya di Jalan Jenderal Sudirman di dan M.H Thamrin, Jakarta Pusat.

"Ditutup jadi ada rekayasa lalin," paparnya.

Halaman:
1 2
      
