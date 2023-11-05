Aksi Bela Palestina, Arus Lalin di HI Akan Ditutup Sementara

Kawasan HI akan ditutup sementara imbas aksi bela Palestina/Foto: Suparjo

JAKARTA - Polda Metro Jaya dan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta akan menutup sementara arus lalu lintas di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI) menjelang Aksi Akbar Bela Palestina, Minggu pagi (5/11/2023).

Rencananya, penutupan mulai dilakukan pada pukul 06.00 WIB. Sementara, pembukaan akses lalin akan tergantung pada kondisi aksi di lapangan.

"Ditutup jam 6 (pagi), nanti ada aksi bela Palestina kan. Dibuka lagi, tergantung kondisi dan arahan pimpinan," ujar salah satu petugas Dishub yang tidak mau disebutkan namanya, Minggu (5/11/2023).

Pantauan MNC Portal di lapangan, hingga pukul 05.12 arus lalu lintas di kawasan HI masih terlihat sepi dan lancar. Kendati belum ada penutupan akses jalan.

Pihak kepolisian dan Dishub sendiri akan melakukan rekayasa lalu lintas. Salah satunya di Jalan Jenderal Sudirman di dan M.H Thamrin, Jakarta Pusat.

"Ditutup jadi ada rekayasa lalin," paparnya.