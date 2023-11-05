Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Massa Aksi Bela Palestina Berbaur di CFD Bersama Warga Lainnya

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Minggu, 05 November 2023 |07:26 WIB
Massa Aksi Bela Palestina Berbaur di CFD Bersama Warga Lainnya
Massa aksi bela Palestina berbaur di CFD bersama warga lainnya (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Sejumlah massa aksi Bela Palestina berbaur dengan warga DKI Jakarta yang tengah melakukan kegiatan di hari bebas kendaraan bermotor atau car free day (CFD) di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Minggu (5/11/2023) pagi.

Pantauan MNC Portal (MPI), beberapa massa aksi damai berswafoto di sekitar Patung Selamat Datang HI. Sebagian lainnya mengayuh sepeda dan berjalan kaki menuju Monumen Nasional (Monas), titik sentral aksi damai Bela Palestina.

Rosid, salah satu massa aksi dan warga asal Jakarta Timur (Jaktim) memandang kegiatan CFD tidak mengganggu berjalannya aksi damai. Sebaliknya, aksi damai tidak mengurangi semangat warga berolahraga.

"Kitakan solidaritas," ujar Rosid ditemui di kawasan Bundaran HI.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176836/prabowo-HGhv_large.jpg
Prabowo: Puluhan Tahun Indonesia Konsisten Bela Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/18/3176829/pedro-aFBf_large.jpg
PM Spanyol Sánchez Tuntut Aktor Genosida Gaza Diseret ke Pengadilan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/337/3176719/prabowo-mZ7Q_large.jpg
Prabowo: Awalan Baik, Tentara Israel Akan Ditarik dari Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/18/3176397/prabowo-UVd9_large.jpg
Tiba di Mesir, Prabowo Hadiri KTT Sharm El-Sheikh untuk Perdamaian Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/337/3176356/prabowo-ZhT8_large.jpg
Presiden Prabowo Minta TNI Siapkan Diri Kirim Pasukan ke Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/338/3176224/bela-gkcI_large.jpg
Massa Aksi Palestina Usulkan PBB Bentuk 'Ruang Palestina' Khusus di Markas Besar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement