Massa Aksi Bela Palestina Berbaur di CFD Bersama Warga Lainnya

Massa aksi bela Palestina berbaur di CFD bersama warga lainnya (Foto: MPI)

JAKARTA - Sejumlah massa aksi Bela Palestina berbaur dengan warga DKI Jakarta yang tengah melakukan kegiatan di hari bebas kendaraan bermotor atau car free day (CFD) di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Minggu (5/11/2023) pagi.

Pantauan MNC Portal (MPI), beberapa massa aksi damai berswafoto di sekitar Patung Selamat Datang HI. Sebagian lainnya mengayuh sepeda dan berjalan kaki menuju Monumen Nasional (Monas), titik sentral aksi damai Bela Palestina.

Rosid, salah satu massa aksi dan warga asal Jakarta Timur (Jaktim) memandang kegiatan CFD tidak mengganggu berjalannya aksi damai. Sebaliknya, aksi damai tidak mengurangi semangat warga berolahraga.

"Kitakan solidaritas," ujar Rosid ditemui di kawasan Bundaran HI.