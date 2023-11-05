Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Foto-Foto Jutaan Massa Aksi Bela Palestina Bergerak Menuju Monas

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Minggu, 05 November 2023 |07:39 WIB
Foto-Foto Jutaan Massa Aksi Bela Palestina Bergerak Menuju Monas
Jutaan massa aksi bela Palestina bergerak menuju Monas (Foto : MPI)
A
A
A
 

JAKARTA- Jutaan massa aksi bela Palestina berbondong-bondong bergerak menuju kasawan Monas. Ribuan di antaranya datang dari Stasiun Gondangdia.

Mereka berjalan melewati jalan besar lampu merah Tugu Tani.

Massa aksi bela Palestina bergerak menuju Monas (Foto: MPI)

Massa yang turun ke jalan tersebut juga beramai-ramai membentangkan bendera Palestina. Ada juga yang melebarkan spanduk beruliskan "Free Palestine".

Kondisi arus lalu lintas sekitar Tugu Tani terpantau padat merayap.

Hal ini akibat kehadiran ribuan orang yang menghiasi jalanan.

 Massa aksi bela Palestina bergerak menuju Monas (Foto: MPI)

Meski demikian, rombongan massa aksi yang berjalan dari arah Stasiun Gondangdia berlangsung tertib.

Tidak ada sorak-sorakan antara satu sama lain. Momen ini juga sekaligus menjadi ajang kedekatan bersama keluarga.

Halaman:
1 2
      
