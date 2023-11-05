Foto-Foto Jutaan Massa Aksi Bela Palestina Bergerak Menuju Monas

JAKARTA- Jutaan massa aksi bela Palestina berbondong-bondong bergerak menuju kasawan Monas. Ribuan di antaranya datang dari Stasiun Gondangdia.

Mereka berjalan melewati jalan besar lampu merah Tugu Tani.

Massa yang turun ke jalan tersebut juga beramai-ramai membentangkan bendera Palestina. Ada juga yang melebarkan spanduk beruliskan "Free Palestine".

Kondisi arus lalu lintas sekitar Tugu Tani terpantau padat merayap.

Hal ini akibat kehadiran ribuan orang yang menghiasi jalanan.

Meski demikian, rombongan massa aksi yang berjalan dari arah Stasiun Gondangdia berlangsung tertib.

Tidak ada sorak-sorakan antara satu sama lain. Momen ini juga sekaligus menjadi ajang kedekatan bersama keluarga.