HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kibaran Bendera Palestina dan Gema Takbir Warnai Aksi Damai di Kawasan Monas

Riana Rizkia , Jurnalis-Minggu, 05 November 2023 |07:48 WIB
Kibaran Bendera Palestina dan Gema Takbir Warnai Aksi Damai di Kawasan Monas
Massa aksi bela Palestina memadati kawasan Monas (FotoL MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ribuan massa aksi bela Palestina mulai memadati kawasan Monumen Nasional (Monas). Mereka berkumpul di satu titik, yakni di Silang Monas Barat Laut, Minggu (5/11/2023).

Di sana sudah tersedia mimbar ulama guna menyampaikan tuntutannya atas genosida yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina.

Berdasarkan pantauan MNC Portal di lapangan, sejumlah massa aksi nampak duduk bersila di depan mimbar ulama. Mereka terlihat kompak mengenakan pakaian serba putih dengan atribut seperti syal, dan bendera Palestina.

Sambil bersalawat, para peserta aksi terus menerus mengibarkan bendera Palestina. Tidak sedikit dari mereka yang nampak terharu menjadi bagian dari kelompok pembelaan atas penindasan.

Terlihat, massa yang berdatangan tidak hanya diikuti oleh orang dewasa, banyak juga dari mereka yang turut membawa anaknya dalam aksi tersebut.

Gema takbir dan kecaman terhadap Israel juga mewarnai aksi damai yang digelar pada hari ini. Semua berteriak seraya mengutuk perbuatan Israel terhadap Palestina.

Sebelumnya, aksi serupa juga telah dilakukan di depan Kedutaan Besar (Kedubes) Amerika Serikat pada pada 28 Oktober 2023. Aksi tersebut juga dihadiri oleh ribuan massa dari berbagai ormas islam.

Halaman:
1 2
      
