Lantunan Surat Al Isra Jadi Pembuka Aksi Damai Bela Palestina di Monas

JAKARTA - Surat Al-Isra atau Surat Bani Israel ayat 101 hingga 104 menjadi pembukaan dalam aksi damai bela Palestina di kawasan Monumen Nasional (Monas), Minggu (5/11/2023).

Berdasarkan pantauan MNC portal di lapangan, pembacaan ayat suci Al Quran itu nampak khidmat, seluruh peserta aksi juga terlihat khusyuk. Mereka terlihat kompak duduk bersila dengan menengadahkan tangannya.

Massa aksi damai juga terlihat mengenakan pakaian serba putih dengan atribut seperti syal, dan bendera Palestina. Tidak sedikit dari mereka juga membawa atribut seperti poster berisi dukungan terhadap Palestina dan kecaman untuk Israel.

Tidak hanya orang dewasa, anak-anak juga turut menjadi bagian dalam aksi damai bela Palestina pada hari ini.

Di sisi lain, gema takbir dan kecaman terhadap Israel juga mewarnai aksi damai yang digelar pada hari ini. Semua berteriak seraya mengutuk perbuatan Israel terhadap Palestina.