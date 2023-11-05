Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Lantunan Surat Al Isra Jadi Pembuka Aksi Damai Bela Palestina di Monas

Riana Rizkia , Jurnalis-Minggu, 05 November 2023 |08:06 WIB
Lantunan Surat Al Isra Jadi Pembuka Aksi Damai Bela Palestina di Monas
Massa aksi bela Palestina padati Monas (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Surat Al-Isra atau Surat Bani Israel ayat 101 hingga 104 menjadi pembukaan dalam aksi damai bela Palestina di kawasan Monumen Nasional (Monas), Minggu (5/11/2023).

Berdasarkan pantauan MNC portal di lapangan, pembacaan ayat suci Al Quran itu nampak khidmat, seluruh peserta aksi juga terlihat khusyuk. Mereka terlihat kompak duduk bersila dengan menengadahkan tangannya.

Massa aksi damai juga terlihat mengenakan pakaian serba putih dengan atribut seperti syal, dan bendera Palestina. Tidak sedikit dari mereka juga membawa atribut seperti poster berisi dukungan terhadap Palestina dan kecaman untuk Israel.

Tidak hanya orang dewasa, anak-anak juga turut menjadi bagian dalam aksi damai bela Palestina pada hari ini.

Di sisi lain, gema takbir dan kecaman terhadap Israel juga mewarnai aksi damai yang digelar pada hari ini. Semua berteriak seraya mengutuk perbuatan Israel terhadap Palestina.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176836/prabowo-HGhv_large.jpg
Prabowo: Puluhan Tahun Indonesia Konsisten Bela Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/18/3176829/pedro-aFBf_large.jpg
PM Spanyol Sánchez Tuntut Aktor Genosida Gaza Diseret ke Pengadilan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/337/3176719/prabowo-mZ7Q_large.jpg
Prabowo: Awalan Baik, Tentara Israel Akan Ditarik dari Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/18/3176397/prabowo-UVd9_large.jpg
Tiba di Mesir, Prabowo Hadiri KTT Sharm El-Sheikh untuk Perdamaian Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/337/3176356/prabowo-ZhT8_large.jpg
Presiden Prabowo Minta TNI Siapkan Diri Kirim Pasukan ke Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/338/3176224/bela-gkcI_large.jpg
Massa Aksi Palestina Usulkan PBB Bentuk 'Ruang Palestina' Khusus di Markas Besar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement