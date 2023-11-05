JAKARTA - Hujan melanda kawasan Jakarta pada Sabtu, 4 November 2023, malam. Tercatat, terdapat 8 pohon tumbang hingga satu bangunan rumah roboh saat terjadinya hujan di Jakarta.
"Terdapat 8 pohon tumbang kemarin akibat angin kencang saat hujan," ujar Kepala BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji saat dikonfirmasi, Minggu (5/11/2023).
Menurutnya, di Jakarta Selatan, pohon tumbang terjadi di kawasan Jalan Bintaro Permai 3, Pesanggrahan hingga mengenai kontrakan dan rumah tinggal hingga membuat kerugian sebesar Rp47 juta. Lalu, pohon beringin dengan diameter -+50cm tumbang di Jalan Muria 3, Setiabudi akibat diterpa hujan dan angin.
Pohon tumbang terjadi di kawasan Jalan Setia Budi Barat 1 hingga mengenai kabel PLN. Selain itu, pohon tumbang juga terjadi di Jalan Margaguna, Cilandak hingga mengenak pagar besi batas tembok, yang mana kerugiannya mencapai Rp5 juta.
"Lalu, pohon patah tertiup angin di Jalan DI Panjaitan, Jatinegara, dan pohon tumbang di Jalan Pamitra, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Korban jiwa dan pengungsi nihil," tuturnya.
Selain itu, kata dia, pohon tumbang terjadi di Jalan Wijaya Kusuma, Petamburan, Jakarta Barat hingga mengenai kabel PLN. Lalu, pohon tubang juga terjadi di kawasan Jalan Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara.