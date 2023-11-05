Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hujan Lebat di Jakarta, 8 Pohon Tumbang dan 1 Bangunan Roboh

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Minggu, 05 November 2023 |08:14 WIB
Hujan Lebat di Jakarta, 8 Pohon Tumbang dan 1 Bangunan Roboh
Ilustrasi pohon tumbang (Foto: Istimewa/BPBD)
A
A
A

 

JAKARTA - Hujan melanda kawasan Jakarta pada Sabtu, 4 November 2023, malam. Tercatat, terdapat 8 pohon tumbang hingga satu bangunan rumah roboh saat terjadinya hujan di Jakarta.

"Terdapat 8 pohon tumbang kemarin akibat angin kencang saat hujan," ujar Kepala BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji saat dikonfirmasi, Minggu (5/11/2023).

Menurutnya, di Jakarta Selatan, pohon tumbang terjadi di kawasan Jalan Bintaro Permai 3, Pesanggrahan hingga mengenai kontrakan dan rumah tinggal hingga membuat kerugian sebesar Rp47 juta. Lalu, pohon beringin dengan diameter -+50cm tumbang di Jalan Muria 3, Setiabudi akibat diterpa hujan dan angin.

Pohon tumbang terjadi di kawasan Jalan Setia Budi Barat 1 hingga mengenai kabel PLN. Selain itu, pohon tumbang juga terjadi di Jalan Margaguna, Cilandak hingga mengenak pagar besi batas tembok, yang mana kerugiannya mencapai Rp5 juta.

"Lalu, pohon patah tertiup angin di Jalan DI Panjaitan, Jatinegara, dan pohon tumbang di Jalan Pamitra, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Korban jiwa dan pengungsi nihil," tuturnya.

Selain itu, kata dia, pohon tumbang terjadi di Jalan Wijaya Kusuma, Petamburan, Jakarta Barat hingga mengenai kabel PLN. Lalu, pohon tubang juga terjadi di kawasan Jalan Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/338/3183798/potong-fgB8_large.jpg
Pemprov DKI Fokus Potong Pohon Besar di Enam Lokasi Jelang Musim Penghujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/338/3183795/pohon-aP27_large.jpg
Pohon Tumbang di Kedaung Tangsel, Bocah Perempuan Alami Luka-luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/338/3183586/pohon_tumbang-b9mt_large.jpg
Pohon Beringin di Depan Kemenko Perekonomian Tumbang Timpa Dua Taksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/338/3181094/viral-VSQp_large.jpg
Breaking News! Hujan Deras Sebabkan Pohon Tumbang dan Timpa 3 Mobil di Bioskop Megaria Cikini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/338/3180334/pohon-8Khd_large.jpg
5 Mobil Terdampak Pohon Tumbang di Dharmawangsa, 1 Luka dan 1 Tak Sadarkan Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/338/3179799/pramono_anung-rwvh_large.jpg
Gubernur Pramono Perintahkan Pemotongan Massal Pohon Tua di Jakarta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement