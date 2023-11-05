Massa Aksi Bela Palestina di Monas Diguyur Rintik Hujan

JAKARTA - Massa aksi bela Palestina diguyur rintik hujan. Mereka terlihat tak beranjak, dan tetap pada posisinya masing-masing di kawasan Monumen Nasional (Monas) untuk menyuarakan pembelaan terhadap Palestina, Minggu (5/11/2023).

Berdasarkan pantauan MNC Portal di lapangan, sejak pagi memang cuaca di sekitar kawasan Monas terlihat mendung. Namun hal tersebut tak mengurungkan niat massa untuk mengikuti aksi akbar aliansi rakyat Indonesia bela Palestina.

Nampak, ribuan peserta aksi kompak duduk bersila menghadap ke mimbar ulama yang disediakan.

Dengan menggunakan atribut bernuansa Palestina, mereka nampak khusyuk mendengarkan orasi yang dilakukan para pejabat, salah satunya Ketua Prakarsa Persahabatan Indonesia-Palestina (PPIP), M. Din Syamsuddin.

Tidak lupa, gema takbir diteriakan di sela-sela pidato para pejabat.

Mereka juga turut mengecam aksi genosida yang dilakukan Israel terhadap Palestina. Mereka mengutuk keras dan menyampaikan perlawanan kepada Israel.

(Angkasa Yudhistira)