Giant Flag Merah Putih Dibentangkan oleh Jutaan Massa Aksi Bela Palestina di Monas

JAKARTA - Giant flag atau bendera raksasa merah putih dibentangkan secara estafet oleh jutaan massa Aksi Bela Palestina di Silang Monas, Gambir, Jakarta Pusat pada Minggu (5/11/2023) pagi.

Pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi bendera merah-putih raksasa mulai dibentangkan dekat area panggung lalu mengitari area luar Tugu Monas yang dipenuhi jutaan massa aksi Bela Palestina.

Jutaan massa juga terlihat membawa atribut bendera merah putih dan bendera Palestina. Tak hanya itu terlihat membawa poster bertuliskan pesan 'Save Al-Aqsa, Free Palestine', 'Stop Genocide in Gaza', 'Stop Killing Palestine Children', dan lainnya.

BACA JUGA: Massa Aksi Bela Palestina di Monas Diguyur Rintik Hujan

Sebelumnya, sejumlah tokoh lintas agama mulai berdatangan di acara 'Aksi Akbar Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina' yang digelar di Silang Monas Barat Laut, Gambir, Jakarta Pusat

Pantauan MNC Portal Indonesia dilokasi terlihat Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi, Menko PMK Muhadjir Effendy, KH Din Syamsudin, KH Anwar Abbas, Anies Baswedan dan tokoh lainnya.