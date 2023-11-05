Bareng Keluarga, Anies Baswedan Ikut Aksi Bela Palestina di Monas

JAKARTA - Eks Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, Anies Baswedan hadiri aksi bela Palestina di silang Monas Barat Laut, Gambir, Jakarta Pusat pada Minggu (5/11/2023) pagi. Ia menggaungkan untuk seluruh dunia menyerukan gencatan senjata untuk menghentikan perang antara Palestina dengan Israel.

Pantauan MNC Portal Indonesia dilokasi Anies tiba sekitar 5.50 WIB bersama sang istri Fery Farhati serta anak dan menantunya di kawasan Monas Jakarta.

"Menggaungkan gencatan senjata itu yang paling penting sekarang, semua seluruh dunia sekarang menyerukan gencatan senjata. Ini bukan satu dua orang, ini semua meminta hentikan kekerasan itu," kata Anies saat ditemui di lokasi.

Anies yang juga Capres dari Koalisi Perubahan meminta agar blokade Jalur Gaza untuk dibuka agar bantuan logistik bagi warga Palestina dapat tersalurkan.

"Kedua buka blokade Gaza karena makanan, minuman hingga obat-obatan tidak bisa masuk," ucapnya.

Sebelumnya, sejumlah tokoh lintas agama mulai berdatangan di acara 'Aksi Akbar Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina' yang digelar di Silang Monas Barat Laut, Gambir, Jakarta Pusat.