HOME NEWS MEGAPOLITAN

Aksi Bela Palestina, 1.000 Semangka Dibagikan Secara Gratis

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Minggu, 05 November 2023 |09:35 WIB
Aksi Bela Palestina, 1.000 Semangka Dibagikan Secara Gratis
Aksi bela Palestina diwarnai dengan bebagi semangka gratis (Foto : MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Sebanyak 1.000 semangka dibagikan secara gratis kepada para pejalan kaki yang melintas di depan Jalan M.H. Thamrin, tepatnya di depan mall Sarinah, Jakarta Pusat, Minggu (5/11/2023).

Aksi berbagi semangka tersebut merupakan sebuah bentuk dukungan salah satu komunitas amal, untuk memberikan semangat kepada massa yang hadir dalam aksi Bela Palestina.

“Free Palestine, Free Watermelon, Free Palestine, Free Watermelon,” uja seorang orator, sambil menawarkan semangka gratis kepada masyarakat yang lewat.

Puluhan ribu massa akan bergerak menuju ke arah patung kuda dan akhirnya akan berkumpul di kawasan Monumen Nasional (Monas) untuk bersama-sama menyerukan kemerdekaan Palestina.

Berbagai poster dan atribut serba bendera Palestina dikenakan oleh massa yang hari ini turun berorasi.

“Aksi hari ini merupakan bukti nyata dukungan kita sebagai masyarakat Indonesia, kepada saudara-saudara di Palestina melawan para penjajah warga Gaza sampai hari ini,” ujar Rey salah seorang karyawan asal Ciputat.

Halaman:
1 2
      
