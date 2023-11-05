Foto-Foto Aksi Bela Palestina di Monas, Sempat Diguyur Rintik Hujan

JAKARTA - Ribuan massa aksi bela Palestina memadati kawasan Monumen Nasional (Monas), di lokasi mereka bahkan sempat diguyur rintik hujan. Namun, tidak ada satu pun massa yang beranjak dari tempatnya.

Mereka berkumpul di satu titik, yakni di Silang Monas Barat Laut, Minggu (5/11/2023).

Berdasarkan pantauan MNC Portal di lapangan, sejumlah massa aksi nampak duduk bersila di depan mimbar ulama dengan kompak mengenakan pakaian serba putih dengan atribut seperti syal, dan bendera Palestina.

Massa aksi pun bersholawat sembari terus menerus mengibarkan bendera Palestina. Tidak sedikit dari mereka yang nampak terharu menjadi bagian dari kelompok pembelaan atas penindasan.

Terlihat, massa yang berdatangan tidak hanya diikuti oleh orang dewasa, banyak juga dari mereka yang turut membawa anaknya dalam aksi tersebut.

Selain itu, massa yang diperkirakan mencapai jutaan jumlahnya itu, juga mengibarkan giant flag atau bendera rakasasa merah putih di Kawasan Monas sebagau bentuk solidaritas dukungan pada Palestina.