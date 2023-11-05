Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Foto-Foto Aksi Bela Palestina di Monas, Sempat Diguyur Rintik Hujan

Riana Rizkia , Jurnalis-Minggu, 05 November 2023 |09:50 WIB
Foto-Foto Aksi Bela Palestina di Monas, Sempat Diguyur Rintik Hujan
Aksi bela Palestina di Monas (Foto: iNews)
A
A
A

JAKARTA - Ribuan massa aksi bela Palestina memadati kawasan Monumen Nasional (Monas), di lokasi mereka bahkan sempat diguyur rintik hujan. Namun, tidak ada satu pun massa yang beranjak dari tempatnya.

Mereka berkumpul di satu titik, yakni di Silang Monas Barat Laut, Minggu (5/11/2023).

Aksi bela Palestina di Monas (Foto: iNews)

Berdasarkan pantauan MNC Portal di lapangan, sejumlah massa aksi nampak duduk bersila di depan mimbar ulama dengan kompak mengenakan pakaian serba putih dengan atribut seperti syal, dan bendera Palestina.

Massa aksi pun bersholawat sembari terus menerus mengibarkan bendera Palestina. Tidak sedikit dari mereka yang nampak terharu menjadi bagian dari kelompok pembelaan atas penindasan.

Aksi bela Palestina di Monas (Foto: iNews)

Terlihat, massa yang berdatangan tidak hanya diikuti oleh orang dewasa, banyak juga dari mereka yang turut membawa anaknya dalam aksi tersebut.

Selain itu, massa yang diperkirakan mencapai jutaan jumlahnya itu, juga mengibarkan giant flag atau bendera rakasasa  merah putih di Kawasan Monas sebagau bentuk solidaritas dukungan pada Palestina.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176836/prabowo-HGhv_large.jpg
Prabowo: Puluhan Tahun Indonesia Konsisten Bela Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/18/3176829/pedro-aFBf_large.jpg
PM Spanyol Sánchez Tuntut Aktor Genosida Gaza Diseret ke Pengadilan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/337/3176719/prabowo-mZ7Q_large.jpg
Prabowo: Awalan Baik, Tentara Israel Akan Ditarik dari Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/18/3176397/prabowo-UVd9_large.jpg
Tiba di Mesir, Prabowo Hadiri KTT Sharm El-Sheikh untuk Perdamaian Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/337/3176356/prabowo-ZhT8_large.jpg
Presiden Prabowo Minta TNI Siapkan Diri Kirim Pasukan ke Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/338/3176224/bela-gkcI_large.jpg
Massa Aksi Palestina Usulkan PBB Bentuk 'Ruang Palestina' Khusus di Markas Besar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement