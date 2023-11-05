Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Massa Aksi Bela Palestina Tak Gentar di Tengah Rintik Hujan

Riana Rizkia , Jurnalis-Minggu, 05 November 2023 |09:56 WIB
Massa Aksi Bela Palestina Tak Gentar di Tengah Rintik Hujan
Massa Aksi Bela Palestina di Jakarta (Foto: MPI/Felldy)
A
A
A

JAKARTA - Massa aksi bela Palestina tak gentar di tengah rintik hujan. Mereka terlihat tak beranjak, dan tetap pada posisinya masing-masing di kawasan Monumen Nasional (Monas) untuk menyuarakan pembelaan terhadap Palestina, Minggu (5/11/2023).

Berdasarkan pantauan MNC Portal di lapangan, sejak pagi memang cuaca di sekitar kawasan Monas terlihat mendung. Namun hal tersebut tak mengurungkan niat massa untuk mengikuti aksi akbar aliansi rakyat Indonesia bela Palestina.

Nampak, ribuan peserta aksi kompak duduk bersila menghadap ke mimbar ulama yang disediakan. Dengan menggunakan atribut bernuansa Palestina, mereka nampak khusyuk mendengarkan orasi yang dilakukan para pejabat, salah satunya Ketua Prakarsa Persahabatan Indonesia-Palestina (PPIP), M. Din Syamsuddin.

Tidak lupa, gema takbir diteriakan di sela-sela pidato para pejabat. Mereka juga turut mengecam aksi genosida yang dilakukan Israel terhadap Palestina. Mereka mengutuk keras dan menyampaikan perlawanan kepada Israel.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/18/3184269//menteri_keamanan_nasional_israel_itamar_ben_gvir-vEmS_large.jpg
Menteri Israel Serukan Tangkap dan Bunuh Pejabat PA Jika PBB Akui Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/18/3183915//richard_falk-L295_large.jpg
Selidiki Pelanggaran Israel, Pakar Hukum Internasional Diinterogasi di Kanada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/18/3183892//kondisi_pengungsi_gaza-TWnG_large.jpg
Musim Dingin di Gaza, Tenda Pengungsi Ambruk dan Kondisi Kemanusiaan Memburuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183800//rapat-4iZz_large.jpg
Rusia Tolak Otoritas Trump di Gaza, Sodorkan Resolusi Tandingan di PBB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183670//maria_zakharova-sIxz_large.jpg
Rusia: Pembentukan Negara Palestina Kunci Perdamaian Jangka Panjang di Timur Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/18/3183489//pemukim_israel_bakar_masjid_dan_alquran_di_tepi_barat-2Dvc_large.jpg
Dunia Kecam Pemukim Israel Bakar Masjid dan Alquran di Tepi Barat Palestina
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement