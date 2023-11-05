Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ribuan Orang Mulai Padati Bundaran HI, Aksi Damai Dukung Pembebasan Palestina

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Minggu, 05 November 2023 |10:21 WIB
Ribuan Orang Mulai Padati Bundaran HI, Aksi Damai Dukung Pembebasan Palestina
Ribuan warga padati Bundaran Hi (Foto: MPI/Suparjo)
A
A
A

JAKARTA - Ribuan orang mulai memadati kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Minggu (5/11/2023). Mereka datang dari arah Monumen Nasional (Monas).

Pantauan MNC Portal, orang-orang yang tergabung di dalam Aksi Akbar Bela Palestina itu berjalan kaki mengelilingi Bundaran HI. Mereka mengenakan pakaian berwarna hitam dan putih, sembari membawa bendera Palestina dengan berbagai ukuran.

"Free Palestine, free Palestine, free Palestine," ungkap mereka secara bersamaan.

Sebagian dari mereka juga membawa poster dengan keterangan #FreePalestine atau bebaskan Palestina dari kejahatan Israel.

Pesan dalam poster tersebut melambangkan dukungan masyarakat Indonesia terhadap negara para tersebut. Adapun massa aksi ini terdiri dari ibu-ibu, pemuda, hingga anak-anak.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/18/3184269//menteri_keamanan_nasional_israel_itamar_ben_gvir-vEmS_large.jpg
Menteri Israel Serukan Tangkap dan Bunuh Pejabat PA Jika PBB Akui Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/18/3183915//richard_falk-L295_large.jpg
Selidiki Pelanggaran Israel, Pakar Hukum Internasional Diinterogasi di Kanada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/18/3183892//kondisi_pengungsi_gaza-TWnG_large.jpg
Musim Dingin di Gaza, Tenda Pengungsi Ambruk dan Kondisi Kemanusiaan Memburuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183800//rapat-4iZz_large.jpg
Rusia Tolak Otoritas Trump di Gaza, Sodorkan Resolusi Tandingan di PBB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183670//maria_zakharova-sIxz_large.jpg
Rusia: Pembentukan Negara Palestina Kunci Perdamaian Jangka Panjang di Timur Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/18/3183489//pemukim_israel_bakar_masjid_dan_alquran_di_tepi_barat-2Dvc_large.jpg
Dunia Kecam Pemukim Israel Bakar Masjid dan Alquran di Tepi Barat Palestina
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement