Ribuan Orang Mulai Padati Bundaran HI, Aksi Damai Dukung Pembebasan Palestina

JAKARTA - Ribuan orang mulai memadati kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Minggu (5/11/2023). Mereka datang dari arah Monumen Nasional (Monas).

Pantauan MNC Portal, orang-orang yang tergabung di dalam Aksi Akbar Bela Palestina itu berjalan kaki mengelilingi Bundaran HI. Mereka mengenakan pakaian berwarna hitam dan putih, sembari membawa bendera Palestina dengan berbagai ukuran.

"Free Palestine, free Palestine, free Palestine," ungkap mereka secara bersamaan.

Sebagian dari mereka juga membawa poster dengan keterangan #FreePalestine atau bebaskan Palestina dari kejahatan Israel.

Pesan dalam poster tersebut melambangkan dukungan masyarakat Indonesia terhadap negara para tersebut. Adapun massa aksi ini terdiri dari ibu-ibu, pemuda, hingga anak-anak.