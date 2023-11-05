Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tangkal Hoaks Jelang Pemilu 2024, Relawan Ganjar Gelar Pelatihan Jurnalistik Bagi Kaum Milenial

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Minggu, 05 November 2023 |10:39 WIB
Tangkal Hoaks Jelang Pemilu 2024, Relawan Ganjar Gelar Pelatihan Jurnalistik Bagi Kaum Milenial
Relawan Ganjar Pranowo menggelar pelatihan jurnalistik pada kaum milenial (Foto: Istimewa)
JAKARTA - Relawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Pandawa Ganjar turut berpartisipasi dalam mengantisipasi beredarnya berita bohong atau hoaks, apalagi menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Loyalis Ganjar Pranowo tersebut memberikan pelatihan sekaligus mengedukasi sejumlah pemuda-pemudi tentang prinsip dan dasar-dasar jurnalistik, di Rumah Merah Putih, Jalan Bukit Duri Utara Raya Nomor 49, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Sabtu 4 November 2023.

Para pemuda milenial yang berasal dari Pulau Kalimantan yang berkuliah di Jakarta tersebut diajari prinsip-prinsip dasar jurnalistik, cara menangkal hoaks, hingga praktik memproduksi naskah berita.

Koordinator Wilayah (Korwil) Pandawa Ganjar Kalimantan Nur Ghina Muslimah menyatakan berita bohong memang bertebaran di media sosial. Salah satu tujuan digelarnya pelatihan ini adalah menangkal hoaks sekaligus memberikan pemahaman tentang dunia jurnalistik.

"Tujuannya untuk melawan dan mencegah berita hoaks. Jadi, kami memberikan edukasi dan pemahaman cara kita menganalisis suatu berita, baik media cetak maupun online," ungkapnya dalam keterangan tertulis yang diterima, Minggu (5/11/2023).

Ghina mengatakan para peserta juga diberi materi agar menjadi seorang jurnalis yang kritis dan kreatif. "Jadi, kritis dalam hal mencari berita yang benar. Karena opini di luar sana belum tentu benar. Kemudian ada isu menjelang Pemilu 2024," ucapnya.

Ia berharap para milenial mampu menangkal berita bohong menjelang Pemilu 2024.

"Karena peran kita sebagai anak muda Kalimantan sangat berperan penting dalam pemilu nanti," ucapnya.

