HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kayuh Sepeda Bonceng Anak ke Monas, Dukung Palestina Merdeka!

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Minggu, 05 November 2023 |10:47 WIB
Kayuh Sepeda Bonceng Anak ke Monas, Dukung Palestina Merdeka!
Aksi bela Palestina di Monas (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Wawan warga Kebayoran, Jakarta Selatan, mengayuh sepeda sambil membonceng sang anak untuk hadir dalam aksi bela Palestina yang digelar di Silang Monas, Jakarta Pusat pada Minggu (5/11/2023).

Ia menceritakan butuh waktu kurang lebih satu jam mengayuh sepeda dari Kebayoran ke Monas ini dengan sang anak.

"Dari Kebayoran, Jakarta Selatan saya naik sepeda berdua sama anak. Butuh waktu satu jam dari Kebayoran berboncengan sepeda dengan anak," ucap Wawan saat ditemui MNC Portal Indonesia.

Wawan jauh jauh mengayuh sepeda demi menyuarakan dan mendukung bangsa Palestina merdeka dari penjajahan yang dilakukan Israel.

"Ya ikut mendukung aksi bela Palestina semoga Palestina menjadi negara yang merdeka," ucapnya.

