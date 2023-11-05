Srikandi Ganjar Ajak Pemuda di Jakarta Lestarikan Bir Pletok

JAKARTA - Bir pletok merupakan salah satu minuman khas betawi yang kerap menjadi minuman untuk menghangatkan tubuh yang tidak mengandung alkohol di era kolonialisme Belanda. Namun saat ini, banyak anak muda yang tidak mengetahui minuman khas betawi tersebut.

Atas keprihatinan itu, Srikandi Ganjar Jabodetabek bermotivasi untuk mengenalkan bir pletok kepada masyarakat agar untuk mempertahankan eksistensinya.

"Ini minuman alami dengan rempah-rempah yang asli berasal dari Indonesia," ujar Korwil Srikandi Jabodetabek, Wahyuni Safitri, dalam kerangan tertulis yang diterima, Minggu (5/11/2023).

Dalam kesempatan tersebut, Srikandi Ganjar Jabodetabek mengenalkan bagaimana cara membuat bir pletok dan berupaya untuk memberikan pemahaman kepada generasi muda untuk melestarikan keberadaan bir pletok tersebut.

"Sudah sepantasnya kita melestarikan adat budaya khas betawi beer pletok ini," kata Safitri.

Dalam kegiatan itu, Safitri memberikan edukasi seputar cara pembuatannya dan bagaimana mengemasnya agar bir pletok ini menjadi menarik dan diminati masyarakat siapapun. Dengan harapan agar bir pletok mampu menjadi sentra oleh-oleh bagi masyarakat yang hendak datang ke Jakarta.

"Kita punya misi agar mereka mencintai budaya daerah dan meneruskan minuman ini salah satu cara untuk melestarikannya dengan terlibat untuk menekuni usaha bir pletok," lanjut Safitri.