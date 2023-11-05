Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jutaan Massa Aksi Damai Bela Palestina Mulai Bubar, Ada yang Tamasya hingga Swafoto di Taman Monas

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Minggu, 05 November 2023 |11:25 WIB
Jutaan Massa Aksi Damai Bela Palestina Mulai Bubar, Ada yang Tamasya hingga Swafoto di Taman Monas
JAKARTA - Jutaan massa yang hadir dalam aksi damai Bela Palestina di Silang Monas, Gambir, Jakarta Pusat mulai membubarkan diri pada Minggu (5/11/2023) sekitar pukul 10.00 WIB.

Pantauan MNC Portal Indonesia dilokasi massa yang dari berbagai daerah di Indonesia mulai meninggalkan area panggung utama yang berada di silang barat laut Monas secara tertib. Terlihat massa dengan sejumlah rombongan kembali ke kendaraan masing-masing yang terparkir di sejumlah lokasi.

Namun terlihat ada beberapa massa yang memilih menghabiskan waktu terlebih dahulu tamasya di taman Monas sambil menyantap makan siang bersama sanak keluarga. Tak jarang terlihat massa yang mengabadikan momen usai aksi bela Palestina dengan swafoto berlatar Tugu Monas sambil membentangkan bendera.

Sejumlah tokoh yang hadir dalam acara aksi bela Palestina di Monas juga sudah meninggalkan lokasi diantaranya Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, Menko PMK Muhadjir Effendy, Eks Wapres Jusuf Kalla, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid dan Jazilul, Ketua DPR RI Puan Maharani, KH Din Syamsudin, KH Anwar Abbas, Anies Baswedan dan tokoh lintas agama lainnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
