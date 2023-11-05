Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Massa Aksi Bela Palestina Tinggalkan Bundaran HI, Jalanan Tetap Bersih

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Minggu, 05 November 2023 |11:52 WIB
Massa Aksi Bela Palestina Tinggalkan Bundaran HI, Jalanan Tetap Bersih
Kawasan Bundara HI tetao bersih usai ditnggal massa aksi bela Palestina (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Massa aksi bela Palestina di Bundaran Hotel Indonesia (HI) berangsur-angsur meninggalkan lokasi setelah sempat memadati kawasan Patung Selamat Datang.

Pantauan MNC Portal (MPI), aksi berlangsung aman dan tertib. Bahkan, Bundaran HI yang menjadi salah satu rute demonstrasi kemanusian itu terpantau tetap bersih. Artinya, tidak ada sampah yang ditinggalkan orang-orang di lokasi tersebut.

Sisa bekas makan dan minum dari sebagian massa aksi ataupun warga yang melakukan aktivitas bebas kendaraan bermotor atau car free day (CFD) sepanjang pagi tadi dikumpulkan di tempat sampah yang sudah ada.

Sehingga, titik sentral DKI Jakarta itu tetap, indah, dan menyenangkan sejauh mata memandang.

Tak hanya itu, warga dan sebagian massa yang mudah diarahkan oleh petugas kepolisian di sekitar Bundaran Hotel Indonesia membuat lalu lintas (lalin) dari dan menuju Sudirman-Thamrin tetap lancar, pasca penutupan sementara yang dilakukan sejak 06.00 hingga 10.00 WIB.

Warga yang memilih menggunakan TransJakarta sebagai transportasinya membuat Halte di HI sempat padat, namun dengan cepat lengah setelah diatur oleh petugas setempat.

Halaman:
1 2
      
