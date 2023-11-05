Massa Aksi Bela Palestina Tinggalkan Bundaran HI, Jalanan Tetap Bersih

JAKARTA - Massa aksi bela Palestina di Bundaran Hotel Indonesia (HI) berangsur-angsur meninggalkan lokasi setelah sempat memadati kawasan Patung Selamat Datang.

Pantauan MNC Portal (MPI), aksi berlangsung aman dan tertib. Bahkan, Bundaran HI yang menjadi salah satu rute demonstrasi kemanusian itu terpantau tetap bersih. Artinya, tidak ada sampah yang ditinggalkan orang-orang di lokasi tersebut.

BACA JUGA: Pemerintah Segera Kirim Bantuan Tahap 2 ke Palestina

Sisa bekas makan dan minum dari sebagian massa aksi ataupun warga yang melakukan aktivitas bebas kendaraan bermotor atau car free day (CFD) sepanjang pagi tadi dikumpulkan di tempat sampah yang sudah ada.

Sehingga, titik sentral DKI Jakarta itu tetap, indah, dan menyenangkan sejauh mata memandang.

Tak hanya itu, warga dan sebagian massa yang mudah diarahkan oleh petugas kepolisian di sekitar Bundaran Hotel Indonesia membuat lalu lintas (lalin) dari dan menuju Sudirman-Thamrin tetap lancar, pasca penutupan sementara yang dilakukan sejak 06.00 hingga 10.00 WIB.

Warga yang memilih menggunakan TransJakarta sebagai transportasinya membuat Halte di HI sempat padat, namun dengan cepat lengah setelah diatur oleh petugas setempat.