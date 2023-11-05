Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tertib dan Aman, Massa Aksi Bela Palestina Berangsur Tinggalkan Bundaran HI

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Minggu, 05 November 2023 |11:55 WIB
Tertib dan Aman, Massa Aksi Bela Palestina Berangsur Tinggalkan Bundaran HI
JAKARTA - Orang-orang dari Aksi Akbar Bela Palestina di Bundaran Hotel Indonesia (HI) berangsur-angsur meninggalkan lokasi, setelah sempat memadati kawasan Patung Selamat Datang.

Pantauan MNC Portal (MPI), aksi berlangsung aman dan tertib. Bahkan, Bundaran HI yang menjadi salah satu rute demonstrasi kemanusian itu terpantau bersih. Artinya, tidak ada sampah yang ditinggalkan orang-orang di lokasi tersebut.

Sisa bekas makan dan minum dari sebagian massa aksi ataupun warga yang melakukan aktivitas bebas kendaraan bermotor atau car free day (CFD) sepanjang pagi tadi dikumpulkan di tempat sampah yang sudah ada.

Sehingga, titik sentral DKI Jakarta itu tetap, indah, dan menyenangkan sejauh mata memandang.

