Hujan Deras, Jalan Raya Tajur Bogor Tergerus Longsor

BOGOR - Jalan Raya Tajur di wilayah RT 03 RW 07, Kelurahan Muarasari, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor tergerus longsor. Hal itu disebabkan oleh guyuran hujan deras dan struktur tanah yang labil.

"Tanah longsor dengan tinggi 25 meter dan lebar 15 meter," kata Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor Theofilo Patrocinio Freitas, Minggu (5/11/2023).

Adapun longsor itu terjadi pada Sabtu 4 November 2023 malam. Material longsoran juga menimpa rumah milik salah satu warga yang dihuni 1 KK/3 jiwa.

"Dan menutup sebagian saluran induk Cibalok dan dikhawatirkan meluap," jelasnya.

Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam bencana ini. Tim TRC-PB BPBD Kota Bogor bersama petugas lainnya dan warga sekitar sudah melakukan assesment kebencanaan di lokasi kejadian.

"Assessment dan koordinasi tanggap darurat selesai dilaksanakan," tutupnya.

