3 Pelaku Begal Sadis pada Seorang Wanita di Juanda Depok Ditangkap

DEPOK - Tiga pelaku begal sadis pada seorang wanita hingga terluka di Jalan Raya Juanda, Beji, Kota Depok pada Minggu (5/11/2023) dini hari, jadi viral di media sosial.

Kejadian begal dikabarkan laman Instagram @infodepok_id terlihat tiga orang pelaku yang tertangkap nyaris diamuk warga digelandang petugas kepolisian ke Mapolres Metro Depok.

"Seorang wanita dibegal di jalan Juanda arah tol pagi tadi sekitar pukul 03.00 WIB, korban yang luka berdarah dikarenakan dipukul bagian kepalanya dengan batu dan diambil HP korban," tulis caption laman Instagram @infodepok_id dikutip, Minggu (5/11/2023).

"Warga yang melihat korban teriak meminta tolong, lalu di respon warga berusaha mengejar pelaku begal tersebut, 3 pelaku akhirnya ketangkap terjebak di pos polisi Juanda," tambahnya.