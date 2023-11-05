Viral Jembatan Penghubung Cinere-Pondok Cabe Terendam Banjir

DEPOK - Hujan deras mengguyur kawasan Depok pada Sabtu 4 November 2023 malam hingga membuat kawasan sejumlah kawasan Depok digenangi air dan banjir. Bahkan, hingga saat ini masih ada sejumlah fasilitas publik yang tak bisa digunakan akibat luapan kali.

Salah satunya di wilayah Lereng, Depok, yang mana sebuah jembatan penghubung antara Pondok Cabe dengan Cinere tampak masih direndam air. Air kali Cinere tampak masih meluap di hingga memenuhi bagian jembatan sebagaimana diunggah oleh akun Instagram @infodepok24 pada Minggu (5/11/2023) pagi tadi.

Alhasil, jembatan tersebut tak bisa dilalui oleh kendaraan, baik roda dua maupun roda empat. Luapan kali terjadi karena intensitas hujan semalam dan air kiriman dari wilayah Bogor.

Tampak air menggenangi bagian jembatan tersebut hingga setinggi paha orang dewasa. Adapun jembatan tersebut menjadi salah satu akses bagi masyarakat yang hendak melintasi kawasan Pondok Cabe-Cinere atau sebaliknya.

Di kawasan Depok sendiri saat hujan deras mengguyur pada Sabtu, 4 November 2023 semalam, sejumlah titik wilayah dan jalanan tergenang banjir. Misalnya saja di Sawangan, Cilodong, hingga Margonda.

(Fakhrizal Fakhri )